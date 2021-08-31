Україні необхідно імпортувати близько 3,5 мільйонів тонн вугілля для проходження зими – міністр

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Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україні необхідно імпортувати приблизно 3,5 млн тонн енергетичного вугілля на протязі майбутнього опалювального сезону.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Додатково необхідно імпортувати близько 3,5 млн тонн протягом опалювального сезону відповідно до графіка накопичення вугілля", - зазначив міністр.

Він додав, що генеруючі компанії - і ДТЕК, і "Центренерго" - почали укладати контракти на імпорт вугілля.

За словами, ціна електроенергії на ринку вже дає можливість "спокійно купувати вугілля, виробляти (електроенергію - ред.), продавати і заробляти".

"Ми розраховуємо, що стабілізуємо ситуацію з вугіллям і спокійно будемо проходити ОЗП", - резюмував Галущенко.

Водночас міністр додав, що в опалювальному сезоні цього року Міненерго також розраховує на "певні досягнення" - роботу АЕС мінімум 14-ма блоками з 15 діючих, а також в разі необхідності, особливо, в грудні-січні, підключення до системи 15- го атомного блоку.

За його прогнозами, запаси газу в підземних сховищах на початок ОЗП досягнуть 19,5 млрд куб. м.

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Нагадуємо:

В "Укренерго" наголошують - ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС, попри зменшення їх виробництва, не змінюється і залишається критичною, на складах ТЕС в 2,2 рази менше вугілля, ніж має бути на 30 серпня.

"Нафтогаз" разом із Міненерго вивчають можливість купівлі вугілля на світовому ринку для потреб ПАТ "Центренерго" з подальшим перепродажем виробленої електроенергії.

"ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова та державне ПАТ "Центренерго" погодили з американською компанією поставку 75 тис тонн енергетичного вугілля - об'єм вугілля розподілять рівними частинами (по 37,5 тис т) для потреб ТЕС приватної і державної генерацій.

В "Укренерго" заявляють, що ситуація із накопиченням вугілля на складах ТЕС не змінюється та залишається критичною - на складах ТЕС знаходиться в 2 рази менше вугілля, ніж має бути на 25 серпня.

У ПАТ Центренерго просять держбанки прокредитувати підприємство, немає коштів забезпечити достатній запас вугілля для стабільного проходження опалювального сезону власним коштом.

Міністерство енергетики підвищило планові обсяги накопичення вугілля до початку опалювального сезону для теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей до 3 млн тонн.

Оператор системи передачі Укренерго повідомляє про подальше зниження запасів вугілля на теплоелектростанціях на 2,7% за тиждень, крім цього запаси палива на 36,4% менше за норму на 9 серпня.