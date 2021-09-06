Запаси вугілля на складах ТЕС залишаються надзвичайно низькими – "Укренерго"

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Ситуація з накопиченням вугілля на складах покращилась, але запаси вугілля на складах ТЕС залишаються надзвичайно низькими - на складах у 2,3 рази менше вугілля, ніж має бути на 6 вересня.

Про це йдеться в огляді роботи енергосистеми 30 серпня - 5 вересня 2021 року від "Укренерго".

Зазначається, що середньодобове виробництво ТЕС у порівнянні з попереднім тижнем зменшилося на 3% до 83,9 млн кВт∙год.

"Таке зниження виробництва, перш за все, пов’язане зі зменшенням споживання та експорту електроенергії, а також збільшенням генерації ВДЕ (+20%)", - заявили в "Укренерго".

При цьому у будні середньодобове виробництво склало 87 млн кВт∙год, а у вихідні 76,2 млн кВт∙год. Частка ТЕС у покритті навантаження у порівнянні з попереднім тижнем зменшилася з 23% до 22%.

"Ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС покращилася. Зокрема, за останні 10 днів поставки вугілля склали 52,9 тис. тонн, тоді як витрата - 49,9 тис. тонн. Однак, запаси вугілля на складах ТЕС залишаються надзвичайно низькими", - підкреслюють в "Укренерго".

Так, станом на ранок 6 вересня на складах ТЕС знаходиться 766 тис. тонн вугілля, що на 6,4% більше, ніж на ранок 30 серпня (720 тис. тонн). Зокрема, запаси газового вугілля у порівнянні з 30 серпня зросли на 12,5% до 540 тис. тонн, а обсяги антрацитового вугілля - навпаки зменшилися на 5,8% до 226 тис. тонн.

"Відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться у 2,3 раза менше вугілля, ніж має бути на 6 вересня", - наголосили в компанії.

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Нагадуємо:

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україні необхідно імпортувати приблизно 3,5 млн тонн енергетичного вугілля на протязі майбутнього опалювального сезону.

В "Укренерго" наголошують - ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС, попри зменшення їх виробництва, не змінюється і залишається критичною, на складах ТЕС в 2,2 рази менше вугілля, ніж має бути на 30 серпня.

"Нафтогаз" разом із Міненерго вивчають можливість купівлі вугілля на світовому ринку для потреб ПАТ "Центренерго" з подальшим перепродажем виробленої електроенергії.

"ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова та державне ПАТ "Центренерго" погодили з американською компанією поставку 75 тис тонн енергетичного вугілля - об'єм вугілля розподілять рівними частинами (по 37,5 тис т) для потреб ТЕС приватної і державної генерацій.

В "Укренерго" заявляють, що ситуація із накопиченням вугілля на складах ТЕС не змінюється та залишається критичною - на складах ТЕС знаходиться в 2 рази менше вугілля, ніж має бути на 25 серпня.

У ПАТ Центренерго просять держбанки прокредитувати підприємство, немає коштів забезпечити достатній запас вугілля для стабільного проходження опалювального сезону власним коштом.

Міністерство енергетики підвищило планові обсяги накопичення вугілля до початку опалювального сезону для теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей до 3 млн тонн.

Оператор системи передачі Укренерго повідомляє про подальше зниження запасів вугілля на теплоелектростанціях на 2,7% за тиждень, крім цього запаси палива на 36,4% менше за норму на 9 серпня.

Економічна правда