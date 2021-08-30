На складах ТЕС знаходиться в 2 рази менше вугілля, ніж має бути – "Укренерго"

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В "Укренерго" наголошують - ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС, попри зменшення їх виробництва, не змінюється і залишається критичною, на складах ТЕС в 2,2 рази менше вугілля, ніж має бути на 30 серпня.

Про це йдеться в огляді роботи енергосистеми 25 - 29 серпня 2021 року від "Укренерго".

"Середньодобове виробництво ТЕС у порівнянні з попереднім тижнем зменшилося на 8,6% з 94,7 млн кВт∙год до 86,5 млн кВт∙год.

Таке значне зменшення виробництва, перш за все, пов'язане із зменшенням споживання електроенергії, а також збільшенням генерації АЕС (+4,8%) та розвантаженням у вихідні", - йдеться у повідомленні.

При цьому, у будні середньодобове виробництво склало 93,8 млн кВт∙год, а у вихідні 75,6 млн кВт∙год. Частка ТЕС у покритті навантаження у порівнянні з попереднім тижнем зменшилася з 25% до 23%.

На ранок 30 серпня в аварійному ремонті, за заявками виробників, перебувало 3 блоки ТЕС потужністю 0,8 ГВт (на ранок 25 серпня - 3 блоки потужністю 0,7 ГВт).

Крім цього, через відсутність палива не можуть працювати 18 блоків та 1 корпус ТЕС та ТЕЦ потужністю 7 ГВт.

"Ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС, попри зменшення їх виробництва, не змінюється та залишається критичною.

Станом на ранок 30 серпня на складах ТЕС знаходиться 720 тис тонн вугілля, що на 4% менше, ніж на ранок 25 серпня (750 тис тонн). Зокрема, запаси газового вугілля у порівнянні з 25 серпня знизилися на 4,2% до 480 тис тонн, а обсяги антрацитового вугілля = на 3,6% до 240 тис тонн", - наголошують в "Укренерго".

Підкреслюється, що відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться в 2,2 рази менше вугілля, ніж має бути на 30 серпня.

Зокрема, газового вугілля накопичено у 2,4 раза менше відповідно до графіка, тоді як антрацитового - в 1,7 раза.

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Нагадуємо:

"Нафтогаз" разом із Міненерго вивчають можливість купівлі вугілля на світовому ринку для потреб ПАТ "Центренерго" з подальшим перепродажем виробленої електроенергії.

"ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова та державне ПАТ "Центренерго" погодили з американською компанією поставку 75 тис тонн енергетичного вугілля - об'єм вугілля розподілять рівними частинами (по 37,5 тис т) для потреб ТЕС приватної і державної генерацій.

В "Укренерго" заявляють, що ситуація із накопиченням вугілля на складах ТЕС не змінюється та залишається критичною - на складах ТЕС знаходиться в 2 рази менше вугілля, ніж має бути на 25 серпня.

У ПАТ Центренерго просять держбанки прокредитувати підприємство, немає коштів забезпечити достатній запас вугілля для стабільного проходження опалювального сезону власним коштом.

Міністерство енергетики підвищило планові обсяги накопичення вугілля до початку опалювального сезону для теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей до 3 млн тонн.

Оператор системи передачі Укренерго повідомляє про подальше зниження запасів вугілля на теплоелектростанціях на 2,7% за тиждень, крім цього запаси палива на 36,4% менше за норму на 9 серпня.

Економічна правда