Ситуація із накопиченням вугілля на складах ТЕС залишається критичною – "Укренерго"

Unsplash

В "Укренерго" заявляють, що ситуація із накопиченням вугілля на складах ТЕС не змінюється та залишається критичною - на складах ТЕС знаходиться в 2 рази менше вугілля, ніж має бути на 25 серпня.

Про це йдеться в огляді роботи енергосистеми 16 - 24 серпня 2021 року від "Укренерго".

На ранок 25 серпня в аварійному ремонті, за заявками виробників, перебувало 3 блоки ТЕС потужністю 0,7 ГВт (на ранок 16 серпня - 2 блоки та 1 корпус потужністю 0,4 ГВт).

Крім цього, через відсутність палива не працювали 19 блоків ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,3 ГВт.

"Ситуація із накопиченням вугілля на складах ТЕС не змінюється та залишається критичною. Станом на ранок 25 серпня на складах ТЕС знаходиться 750 тис тонн вугілля, що на 1,7% менше, ніж на початок попереднього тижня (16 серпня - 763 тис тонн).

Водночас збільшилися запаси газового вугілля у порівнянні з початком попереднього тижня - на 2,2% до 501 тис тонн (16 серпня - 490 тис. тонн). Це є наслідком зменшення виробництва електроенергії на ТЕС впродовж вихідних днів. У результаті за останні три дні запаси газового вугілля збільшилися на 33,2 тис тонн", - наголошують в "Укренерго".

При цьому, обсяг антрацитового вугілля в порівнянні з початком попереднього тижня зменшився на 8,8% до 249 тис тонн.

В "Укренерго" підкреслили, що відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться в 2 рази менше вугілля, ніж має бути на 25 серпня.

Зокрема, газового вугілля накопичено у 2,3 раза менше відповідно до графіка, тоді як антрацитового - в 1,5 раза.

На складах ТЕЦ на 25 серпня знаходиться 168 тис тонн вугілля, що на 9,9% менше, ніж станом на 16 серпня (185 тис тонн).

Читайте також: Через дефіцит вугілля зупиняються енергоблоки. Країні готуватись до відключень електрики?

Нагадуємо:

Міністерство енергетики підвищило планові обсяги накопичення вугілля до початку опалювального сезону для теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей до 3 млн тонн.

Оператор системи передачі Укренерго повідомляє про подальше зниження запасів вугілля на теплоелектростанціях на 2,7% за тиждень, крім цього запаси палива на 36,4% менше за норму на 9 серпня.

Економічна правда