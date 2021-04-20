Україна до осені може отримати транш від МВФ – радник Зеленського

Україна може отримати другий транш від МВФ за чинною програмою у розмірі 2 млрд дол до вересня 2021 року.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"До вересня повинні отримати такий транш. А, якщо мати на увазі, що серпень є місяцем відпусток, то у нас є червень і липень, щоб ми отримали кошти. І це розуміємо не тільки ми в Києві, а й у Вашингтоні в центральному офісі МВФ", - сказав Устенко.

Радник Зеленського нагадав, що "МВФ зарезервував для України 5 млрд дол, 2,1 млрд дол з яких Україна вже отримала".

За його словами, наразі Україна веде з МВФ активні технічні консультації по отриманню чергового валютного траншу, в тому числі на рівні Кабміну, НБУ, Міністерства юстиції, Міністерства енергетики, а також Офісу президента.

"Ми очікуємо прогресу, м'яч на нашій стороні. Ті законопроєкти, які ми повинні були прийняти для того, щоб отримати транш, що стосуються судової системи, її реформування та антикорупційної архітектури - перебувають зараз на розгляді в парламенті. Я вважаю, у нас є достатньо шансів для отримання коштів МВФ", - резюмував він.

Нагадаємо:

Мінфін розраховує на закінчення переговорів з МВФ у липні та виділення траншу у вересні цього року.

Українська влада розраховує на перший перегляд програми з МВФ до липня 2021 року - у такому випадку транш кредиту буде виділений у вересні.

Якщо МВФ не надасть Україні кредит до вересня, видатки державного бюджету будуть скорочені, проте шанси отримати кошти досить високі.

Міністр фінансів Сергій Марченко допускає перегляд держбюджету-2021 за умови відсутності співпраці з МВФ, при цьому збереження такої співпраці залишається ключовим сценарієм для Мінфіну.

Україна і МВФ можуть досягти домовленостей на рівні staff level agreement у найближчі 2 місяці, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

З огляду на тривалий перебіг перемовин з МВФ, Україна може орієнтуватися на два транші, та про обсяги наразі не йдеться, заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

У Мінфіні бачать прогрес у перемовинах з Міжнародним валютним фондом та наближаються до порозуміння з Фондом у деяких питаннях.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, які кроки потрібно зробити Україні для продовження програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що для відновлення співпраці з МВФ Україна має повернутись до своїх зобов'язань перед Фондом.

Наразі неможливо передбачити терміни завершення першого перегляду програми stand by – все залежатиме від прогресу у дискусіях щодо визначених програмою умов та зобов’язань, заявив голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Місія МВФ у найближчі декілька місяців продовжить перемовини з Україною щодо першого перегляду програми stand by, обговорюватимуть реформи та стабільність у фінансовому секторі.

Раніше голова партії "Слуга народу" заявляв, що місія Міжнародного валютного фонду має запрацювати в Україні у квітні цього року, після того, як втратить силу встановлена урядом гранична ціна (6,99 грн) на газ для населення.

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