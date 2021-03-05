Корнієнко: Місія МВФ повернеться у квітні після завершення обмеження ціни на газ

Місія Міжнародного валютного фонду має запрацювати в Україні у квітні цього року, після того, як втратить силу встановлена урядом гранична ціна (6,99 грн) на газ для населення.

Про це у коментарі "Суспільному" заявив голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко.

"Місія МВФ завершила свою проміжну роботу і вони вказали на нюанси в нашій спільній роботі, які їх хвилюють по виконанню домовленостей. Сказали, що скоро повернуться, зокрема, після того, як закінчиться наша історія з газом. Вона триває до першого квітня", - сказав нардеп.

За його словами, ручне регулювання цін на газ не є єдиним зауваженням МВФ до України. Корнієнко додав, що "також їх хвилює судова реформа та антикорупційне законодавство".

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Нагадуємо:

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