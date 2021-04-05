Марченко розповів про прогрес у перемовинах з МВФ

У Мінфіні бачать прогрес у перемовинах з Міжнародним валютним фондом та наближаються до порозуміння з Фондом у деяких питаннях.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в етері Інтера 4 квітня.

За його словами, минулорічні рішення Конституційного суду відкинули Україну до зобов’язань за попередніми програмами:

"Тобто основні ключові перепони у співпраці це не про нові зобов'язання – це про попередні зобов’язання попередніх періодів, які ми маємо відновити".

Міністр заявив, що дивиться оптимістично на перемовини з МВФ, адже уряд наближається до порозуміння з Фондом:

"Тобто ми бачимо певний прогрес, останнім часом він досить успішний. І останній дзвінок, який був у прем'єр-міністра, він свідчить про те, що ми зараз наближаємось до порозуміння по деяких питаннях, які були ще буквально місяць-два тому складно реалізувати", – пояснив Марченко.

Він підкреслив, що сценарій співпраці з МВФ для Мінфіну є основним. "Ми можемо розглядати інші сценарії, але вони є небажаними, адже мають відповідні наслідки".

Нагадуємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, які кроки потрібно зробити Україні для продовження програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що для відновлення співпраці з МВФ Україна має повернутись до своїх зобов'язань перед Фондом.

Наразі неможливо передбачити терміни завершення першого перегляду програми stand by – все залежатиме від прогресу у дискусіях щодо визначених програмою умов та зобов’язань, заявив голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Місія МВФ у найближчі декілька місяців продовжить перемовини з Україною щодо першого перегляду програми stand by, обговорюватимуть реформи та стабільність у фінансовому секторі.

Раніше голова партії "Слуга народу" заявляв, що місія Міжнародного валютного фонду має запрацювати в Україні у квітні цього року, після того, як втратить силу встановлена урядом гранична ціна (6,99 грн) на газ для населення.

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Економічна правда