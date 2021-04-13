У Зеленського оцінили шанси на перегляд програми МВФ та отримання траншу

Українська влада розраховує на перший перегляд програми з МВФ до липня 2021 року - у такому випадку транш кредиту буде виділений у вересні.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.

"У базовому сценарії ми рухаємося шляхом, що угода між Україною і МВФ існує. І в цьому випадку гроші повинні бути в країні до вересня. Самий крайній бажаний термін, коли питання по Україні повинне бути винесено на раду директорів Фонду - липень, оскільки в серпні в МВФ місяць відпусток", - сказав він.

За його словами, до липня має бути повністю зроблено все, що передбачено програмою.

"І, за великим рахунком, вже багато зроблено. У частині Мінфіну зараз з МВФ обговорюється дефіцит бюджету на 2022 рік. Це не бар'єр у переговорах.

З приводу НБУ вони про все домовилися. Будуть внесені зміни в закон про банки та законі про Нацбанк, які підвищують її незалежність", - додав радник Зеленського.

Нагадаємо:

Якщо МВФ не надасть Україні кредит до вересня, видатки державного бюджету будуть скорочені, проте шанси отримати кошти досить високі.

Міністр фінансів Сергій Марченко допускає перегляд держбюджету-2021 за умови відсутності співпраці з МВФ, при цьому збереження такої співпраці залишається ключовим сценарієм для Мінфіну.

Україна і МВФ можуть досягти домовленостей на рівні staff level agreement у найближчі 2 місяці, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

З огляду на тривалий перебіг перемовин з МВФ, Україна може орієнтуватися на два транші, та про обсяги наразі не йдеться, заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

У Мінфіні бачать прогрес у перемовинах з Міжнародним валютним фондом та наближаються до порозуміння з Фондом у деяких питаннях.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, які кроки потрібно зробити Україні для продовження програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що для відновлення співпраці з МВФ Україна має повернутись до своїх зобов'язань перед Фондом.

Наразі неможливо передбачити терміни завершення першого перегляду програми stand by – все залежатиме від прогресу у дискусіях щодо визначених програмою умов та зобов’язань, заявив голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Місія МВФ у найближчі декілька місяців продовжить перемовини з Україною щодо першого перегляду програми stand by, обговорюватимуть реформи та стабільність у фінансовому секторі.

Раніше голова партії "Слуга народу" заявляв, що місія Міжнародного валютного фонду має запрацювати в Україні у квітні цього року, після того, як втратить силу встановлена урядом гранична ціна (6,99 грн) на газ для населення.

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