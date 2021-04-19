Марченко: Мінфін розраховує отримати транш від МВФ у вересні

Мінфін розраховує на закінчення переговорів з МВФ у липні та виділення траншу у вересні цього року.

Про це в інтерв'ю Lb.ua сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Це (вересень - ред.) хороший варіант, до якого ми йдемо. Поки є прогрес, і я хочу бути в даному випадку оптимістом", - сказав Марченко.

Коментуючи заяву радника Зеленського Олега Устенка, який озвучив наступний графік: завершення переговорів у липні та виділення траншу у вересні максимум, міністр зазначив, що той "нічого нового не сказав".

"Коли ми підписали меморандум, ми дали згоду на те, що в 2022 році у нас дефіцит буде 3,5%. Ми вже підготували бюджетну декларацію, де вже фігурує дефіцит в 3,5%. І звичайно, якщо б у нас були диверсифіковані джерела покриття дефіциту, то можна було б ставити питання про більший дефіцит.

"Звичайно, Мінфін в принципі зацікавлений в тому, щоб він був нижче. Але різке звуження дефіциту неадекватне до існуючої реальності в умовах кризи", - додав Марченко.

"Ми зараз звужуємо коло невирішених питань. За великим рахунком йдеться про конкретні формулювання за взятими Україною зобов'язаннями. І це коло максимально звузилось. У січні, коли була місія, було багато питань, зараз їх менше. Залишилась низка питань з антикорупції, які потрібно вирішити", - заявив також міністр.

На питання, чи скасування регульованої ціни газу дало можливість очікувати staff-level agreement, він відповів, що це питання зараз не обговорюється.

"Я б не сказав, що це (регульована ціна газу - ред) було головним питанням. Це було одним з питань. Зараз ключові питання: вища рада правосуддя, антикорупційні реформи - це ключові питання, які становлять основну складність", - додав він.

"Все залежить від того, наскільки ми просунемося у формулюваннях з ключових питань. Днями була розмова прем'єра з Альфредом Кеммерих - це директор європейського департаменту МВФ, в ході якого обговорювалися ці питання. Є рішення Венеціанської комісії щодо закону про вищу раду правосуддя.

Так що є певний прогрес щодо зближення позицій, я б так сказав", - сказав Марченко у відповідь на питання, чи вже зрозуміло, які попередні умови увійдуть в меморандум з МВФ і коли документ буде узгоджений.

"Конкретно можна говорити, коли ми вийдемо на чіткі формулювання зобов'язань, які готова на себе взяти Україна", - додав міністр.

За його словами, формулювання "ще чітко не викристалізувалася, щоб можна сказати однозначно".

Він додав, що остаточної редакції меморандуму після перегляду ще немає.

Нагадаємо:

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