У Мінфіні допускають перегляд бюджету-2021 у разі відсутності співпраці з МВФ

Міністр фінансів Сергій Марченко допускає перегляд держбюджету-2021 за умови відсутності співпраці з МВФ, при цьому збереження такої співпраці залишається ключовим сценарієм для Мінфіну.

Про це він сказав в ефірі Радіо НВ, передає "Інтерфакс-Україна".

"Коли ми готували проєкт держбюджету, у нас передбачалося співробітництво з МВФ. Без такої співпраці стане питання перегляду бюджету", - підкреслив він.

"Я не виключаю різних сценаріїв. Ми будемо пропонувати, звісно, ключовий сценарій - співпраця з МВФ. Але ми готові до будь-яких ситуацій", - додав міністр.

Марченко додав, що у 2021 році сума погашення держборгу складе 468 млрд грн, близько 370 млрд грн з яких - внутрішні боргові зобов'язання, сума обслуговування складе близько 159 млрд грн.

"На сьогодні у нас досить на ЄКР, щоб розплатитися з боргами. Але нам для цього потрібна співпраця з МВФ", - пояснив він.

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