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У Мінфіні допускають перегляд бюджету-2021 у разі відсутності співпраці з МВФ

Четвер, 14 січня 2021, 16:55
 

Міністр фінансів Сергій Марченко допускає перегляд держбюджету-2021 за умови відсутності співпраці з МВФ, при цьому збереження такої співпраці залишається ключовим сценарієм для Мінфіну.

Про це він сказав в ефірі Радіо НВ, передає "Інтерфакс-Україна".

"Коли ми готували проєкт держбюджету, у нас передбачалося співробітництво з МВФ. Без такої співпраці стане питання перегляду бюджету", - підкреслив він.

"Я не виключаю різних сценаріїв. Ми будемо пропонувати, звісно, ключовий сценарій - співпраця з МВФ. Але ми готові до будь-яких ситуацій", - додав міністр.

Марченко додав, що у 2021 році сума погашення держборгу складе 468 млрд грн, близько 370 млрд грн з яких - внутрішні боргові зобов'язання, сума обслуговування складе близько 159 млрд грн.

"На сьогодні у нас досить на ЄКР, щоб розплатитися з боргами. Але нам для цього потрібна співпраця з МВФ", - пояснив він.

Нагадаємо:

У Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми Stand-by відновила свою роботу в Україні.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що ще 2 транші по 700 млн доларів від МВФ перенесені на 2021 рік.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наступний транш МВФ "буде однозначно у наступному році", за прогнозами, у лютому-березні 2021 року.

Міжнародний валютний фонд оприлюднив графік погашення боргів Україною до 2036 року, цьогоріч необхідно сплатити 1,67 мільярда доларів.

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