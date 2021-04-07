В НБУ розраховують на 2 транші від Міжнародного валютного фонду

З огляду на тривалий перебіг перемовин з МВФ, Україна може орієнтуватися на два транші, та про обсяги наразі не йдеться.

Про це очільник НБУ Кирило Шевченко розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Головним припущенням нашого макропрогнозу залишається продовження співпраці з МВФ. З огляду на більш тривалий перебіг переговорів, ми можемо орієнтуватися на два транші", – сказав Шевченко.

Він сподівається, що з поверненням до звичайного режиму роботи Верховна Рада ухвалить усі необхідні для продовження співпраці з МВФ закони.

"Наразі навіть у разі зниження обсягів (хоча я не готовий говорити про обсяги) немає нічого загрозливого. Ці кошти можуть бути заміщені розміщенням євробондів. Ми ж з вами знаємо, що МВФ – це передусім не про гроші, а про довіру до країни . Це потужний сигнал інвесторам", – додав очільник регулятора.

Водночас, глава НБУ підкреслив, що його інституція не фінансуватиме дефіцит держбюджету в разі відсутності фінансування.

"Уже був минулий рік, коли було дуже багато спекуляцій на цю тему. Я можу лише знову процитувати улюблену статтю закону про НБУ №54: "Національний банк не фінансує дефіцит державного бюджету". Ні НБУ, ні я не плануємо відступати від цього пункту" , – підкреслив Шевченко.