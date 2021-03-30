Наразі складно передбачити терміни перегляду програми stand by – МВФ

Наразі неможливо передбачити терміни завершення першого перегляду програми stand by – все залежатиме від прогресу у дискусіях щодо визначених програмою умов та зобов’язань.

Про це голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"На цьому етапі неможливо зробити будь-які передбачення щодо часу завершення перегляду. Це залежить від того, наскільки швидко буде досягнуто прогресу у вирішенні питань", – сказав він.

Люнгман уточнив, що має на увазі і умови та зобов'язання, визначені в програмі, і проблеми, які з'явилися пізніше, зокрема, що скасовують досягнення минулих програм.

Зокрема, він наголосив на важливості збереження проведених Нацбанком реформ та прогресі у зміцненні НБУ із захистом його від зайвого зовнішнього тиску, наявності чіткого плану скорочення фіскального дефіциту.

Також дискусії стосуватимуться відмови від контролю над цінами на газ та вирішення питання довгострокової моделі електроенергетики країни, дотримання принципу доброчесності антикорупційних органів та судової системи.

Щодо можливої співпрацю МВФ з Україною після завершення програми stand by Люнгман наголосив, що Фонд хоче підтримати економічний розвиток і процвітання України.

"Ми продемонстрували це завдяки серії програм МВФ, які тривали постійно з початку 2014 року. І ми продовжуватимемо підтримувати належну економічну політику й трансформацію економіки", - заявив він.