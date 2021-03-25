У МВФ розповіли, коли повернеться місія для перегляду програми 

Місія МВФ у найближчі декілька місяців продовжить перемовини з Україною щодо першого перегляду програми stand by, обговорюватимуть реформи та стабільність у фінансовому секторі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на слова представника Фонду Джері Райса під час брифінґу у Вашингтоні.

Продовження переговорів з Україною для першого перегляду програми stand by зосередиться на узгодженні добре сфокусованого набору реформ, необхідних для забезпечення стійкості бюджету в середньостроковій перспективі і захисту стабільності фінансового сектора.

"Порядок денний на наступні кілька місяців полягає у тому, аби продовжити обговорення цього набору реформ", - повідомив він.

За його словами, програма реформ залишається незавершеною щодо домовленостей за послідовними програмами Фонду, тому для України важливо продовжувати рухатися вперед у створенні умов для інклюзивного зростання і зростання після кризи.

Нагадуємо:

У 2014-2020 роках Україна перерахувала на користь Міжнародного валютного фонду 46,3 млн спеціальних прав запозичення (65,74 млн доларів) комісії за невибрані транші, передбачені програмами співпраці (Commitment fee).

Заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб заявив, що відмова України від співпраці з МВФ призведе до зростання витрат на обслуговування боргу, скорочення припливу іноземних інвестицій та тиску на валютні резерви НБУ.

Раніше голова партії "Слуга народу" заявляв, що місія Міжнародного валютного фонду має запрацювати в Україні у квітні цього року, після того, як втратить силу встановлена урядом гранична ціна (6,99 грн) на газ для населення.