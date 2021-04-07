Україна і МВФ можуть укласти staff level agreement у найближчі 2 місяці – Марченко
Україна і МВФ можуть досягти домовленостей на рівні staff level agreement у найближчі 2 місяці.
Про це в ефірі "Україна 24" у вівторок заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми очікуємо, що досягнемо домовленості так би мовити на рівні персоналу в найближчі два місяці, і далі будемо робити свою роботу, приймати необхідні закони, щоб отримати нарешті кошти", - сказав міністр.
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