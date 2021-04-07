Україна і МВФ можуть укласти staff level agreement у найближчі 2 місяці – Марченко

Україна і МВФ можуть досягти домовленостей на рівні staff level agreement у найближчі 2 місяці.

Про це в ефірі "Україна 24" у вівторок заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо, що досягнемо домовленості так би мовити на рівні персоналу в найближчі два місяці, і далі будемо робити свою роботу, приймати необхідні закони, щоб отримати нарешті кошти", - сказав міністр.

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З огляду на тривалий перебіг перемовин з МВФ, Україна може орієнтуватися на два транші, та про обсяги наразі не йдеться, заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

У Мінфіні бачать прогрес у перемовинах з Міжнародним валютним фондом та наближаються до порозуміння з Фондом у деяких питаннях.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, які кроки потрібно зробити Україні для продовження програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що для відновлення співпраці з МВФ Україна має повернутись до своїх зобов'язань перед Фондом.

Наразі неможливо передбачити терміни завершення першого перегляду програми stand by – все залежатиме від прогресу у дискусіях щодо визначених програмою умов та зобов’язань, заявив голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Місія МВФ у найближчі декілька місяців продовжить перемовини з Україною щодо першого перегляду програми stand by, обговорюватимуть реформи та стабільність у фінансовому секторі.

Раніше голова партії "Слуга народу" заявляв, що місія Міжнародного валютного фонду має запрацювати в Україні у квітні цього року, після того, як втратить силу встановлена урядом гранична ціна (6,99 грн) на газ для населення.

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