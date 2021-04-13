План Б без грошей МВФ: У Зеленського допускають скорочення видатків держбюджету

Якщо МВФ не надасть Україні кредит до вересня, видатки державного бюджету будуть скорочені, проте шанси отримати кошти досить високі.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.

"З програмою МВФ пережити цей рік, вийти оновленими і стати на шлях сталого економічного зростання набагато легше.

Чому програма важлива в цьому році? У нас є два пікових місяця з виплат держборгу - березень і вересень. У цьому році потрібно повернути 600 млрд гривень боргу, з них 150 млрд гривень – відсотки. Березень ми пройшли, до вересня готуємося, там буде більше виплата", - розповів Устенко.

"Важливо, щоб Рада впоралася зі своїм завданням вчасно. Інакше доведеться задіяти план Б", - підкреслив він.

За словами Устенка, якщо законопроєкти, необхідні для перегляду програми з МВФ, не будуть проголосовані вчасно, тоді потрібно відразу ж починати підготовку до перегляду бюджету.

"Потрібно буде вирішувати питання, де можна заощадити, доведеться переглянути витрати. Необхідно бути готовими до виходу на зовнішні ринки і позичати під більш високі відсотки, чого, звичайно, не хотілося б", - додав радник Зеленського.

"Підкреслю, що шанси на те, що ми встигнемо все в строк і отримаємо фінансування МВФ, досить високі. Точно вище, ніж 50%", - запевнив він.

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко допускає перегляд держбюджету-2021 за умови відсутності співпраці з МВФ, при цьому збереження такої співпраці залишається ключовим сценарієм для Мінфіну.

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З огляду на тривалий перебіг перемовин з МВФ, Україна може орієнтуватися на два транші, та про обсяги наразі не йдеться, заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

У Мінфіні бачать прогрес у перемовинах з Міжнародним валютним фондом та наближаються до порозуміння з Фондом у деяких питаннях.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, які кроки потрібно зробити Україні для продовження програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що для відновлення співпраці з МВФ Україна має повернутись до своїх зобов'язань перед Фондом.

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Місія МВФ у найближчі декілька місяців продовжить перемовини з Україною щодо першого перегляду програми stand by, обговорюватимуть реформи та стабільність у фінансовому секторі.

Раніше голова партії "Слуга народу" заявляв, що місія Міжнародного валютного фонду має запрацювати в Україні у квітні цього року, після того, як втратить силу встановлена урядом гранична ціна (6,99 грн) на газ для населення.

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