Марченко заявив, що Україні "уже некомфортно" без грошей МВФ

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, які кроки потрібно зробити Україні для продовження програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це він сказав в інтерв'ю liga.net.

Зокрема, на питання, що потрібно зробити Україні, щоб досягти прогресу з МВФ, міністр відповів:

"На порядку денному є енергетичні питання: ринки газу та електрики, далі - антикорупційна політика, судова реформа.

У частині компетенції Мінфіну є дискусії стосовно бюджетного балансу на 2022-23 роки: МВФ бачить необхідність зниження дефіциту до 3,5% ВВП, ми хотіли б пом’якшити цей рух, адже кожного року скорочувати дефіцит бюджету на 2% - це політично складне завдання для будь-якого міністра фінансів".

"Ця історія не про "домовилися чи ні", а про відповідальність та спроможність виконувати взяті на себе зобов’язання. Україна підписує програму з певними позиціями. Після цього не може стояти питання, щоб якусь з них зняти чи не виконати - це наші зобов’язання.

Ми змогли домовитись, що після зміни програми минулого року, яку запропонував сам Фонд з огляду на коронакризу, з порядку денного пішло близько шести позицій, тобто ми зменшили кількість структурних маяків. Але таке буває вкрай рідко. Більш того, у нас виникає відкат із зобов’язаннями, виконаними у рамках попередніх програм, тож у МВФ резонно поставили питання про це", - додав Марченко.

За його словами, шансів досягти конструктиву було б більше, якби місія МВФ відбувалась офлайн, а не онлайн.

"Коли ми сидимо за одним столом, донести позицію легше та швидше, ніж через відеозвʼязок. Під час останньої місії ми кілька днів обмінювались певною статистичною інформацією, зокрема, щодо фіскальної частини. Але це – нюанси.

МВФ треба розуміти, що ми рухаємося достатніми темпами до виконання взятих зобов’язань. За умов офлайн-місії нам було би простіше показати прогрес і готовність виконувати зобов’язання", - пояснив він.

Відповідаючи на питання, до якого часу Україна більш-менш комфортно почуватиметься без грошей МВФ, Марченко визнав:

"Нам уже некомфортно. І так було ще минулого року. Кінець 2020-го був дуже складним, але нам вдалося погодити параметри бюджету-2021 та отримати макрофін від ЄС. Для цього у листопаді ми два тижні щодня обговорювали бюджет з нашими партнерами.

Вони (кошти від МВФ - ред.) передбачені бюджетом, у нас немає можливості отримати доходи з іншого джерела. Програма МВФ - наш базовий сценарій".

За його словами, поточна програма Stand-by може бути подовжена щонайменше на пів року.

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що для відновлення співпраці з МВФ Україна має повернутись до своїх зобов'язань перед Фондом.

Наразі неможливо передбачити терміни завершення першого перегляду програми stand by – все залежатиме від прогресу у дискусіях щодо визначених програмою умов та зобов’язань, заявив голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Місія МВФ у найближчі декілька місяців продовжить перемовини з Україною щодо першого перегляду програми stand by, обговорюватимуть реформи та стабільність у фінансовому секторі.