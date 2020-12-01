"Пішов із молотка" десятий спиртзавод: покупець заплатив на 1 гривню більше за конкурента

Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні 10-й завод "Укрспирту" - Хоростівське МПД (Тернопільська область) за 55 млн і 1 грн, при цьому, пропозиція компанії-переможця лише на 1 гривню перевищила пропозицію конкурента.

Про приватизацію Фонд повідомив на своєму сайті.

Зазначається, що у тооргах взяли участь 4 учасники, а стартову ціну підвищили на 23,6 млн грн - зі стартових 31,3 млн грн до 55 млн і 1 грн.

"Хоростківське МПД розташоване у Гусятинському районі Тернопільської області в м. Хоростків та складається з 653 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна.

Майбутній власник цього об’єкту отримає також можливість участі у новому ринку виробництва спирту", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється у системі Prozorro.Продажі, переможцем аукціону стала ТОВ "Вест Вей", яка запропонувала 55 000 001 грн, її головний конкурент, ТОВ "Транс-Н" - на 1 гривню менше (55 млн грн).

За даними порталу Youcontrol, кінцевим бенефіціаром компанії "Вест Вей", зареєстрованої у Львові, вказаний житель Львівської області Володимир Каїнський.

Нагадаємо:

Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні Лужанське МПД за 21 млн грн - ціна зросла у 2,4 разів.

Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні Марилівське МПД і зберігання спирту (Тернопільська область), стартова ціна зросла у 2,2 разів – з 54,7 млн грн до 120 млн грн.

Марилівське МПД і зберігання спирту (Тернопільська область) на приватизаційному аукціоні купила компанія з Молдови Zernoff, яка позиціонує себе як найбільшого виробника етилового спирту в Молдові.

Шостий об’єкт "Укрспирту" "пішов з молотка" за ціну, майже втричі вищу за стартову. Держпідприємство на Львівщині придбало ТОВ "ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС".

Раніше інвесторів знайшли Немирівське, Артемівське, Овечацьке, Лопатинське та Бершадське МПД.

Повідомлялось, що за 9 місяців поточного року "Укрспирт" отримав на 63,4% більше чистого прибутку, ніж за відповідний період 2019 року.

Напередодні не відбувся аукціон з продажу Хоростківського спиртзаводу, його виставлять на повторний аукціон зі зниженням стартової ціни.

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Економічна правда