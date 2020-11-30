Ще один завод "Укрспирту" "пішов із молотка" за 21 мільйон

Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні Лужанське МПД за 21 млн грн - ціна зросла у 2,4 разів.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

"Стартова ціна аукціону складала 8,6 млн грн, таким чином, завдяки прозорим конкурентним торгам, ціна зросла у 2,4 разів.

Переможцем став один з трьох учасників відкритих торгів, який зробив найвищу початкову цінову пропозицію та утримував лідерство за розміром ставок протягом всього аукціону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Лужанське МПД розташоване у Чернівецькій області та включає в себе 920 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна.

Нагадаємо:

Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні Марилівське МПД і зберігання спирту (Тернопільська область), стартова ціна зросла у 2,2 разів – з 54,7 млн грн до 120 млн грн.

Марилівське МПД і зберігання спирту (Тернопільська область) на приватизаційному аукціоні купила компанія з Молдови Zernoff, яка позиціонує себе як найбільшого виробника етилового спирту в Молдові.

Шостий об’єкт "Укрспирту" "пішов з молотка" за ціну, майже втричі вищу за стартову. Держпідприємство на Львівщині придбало ТОВ "ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС".

Раніше інвесторів знайшли Немирівське, Артемівське, Овечацьке, Лопатинське та Бершадське МПД.

Повідомлялось, що за 9 місяців поточного року "Укрспирт" отримав на 63,4% більше чистого прибутку, ніж за відповідний період 2019 року.

Напередодні не відбувся аукціон з продажу Хоростківського спиртзаводу, його виставлять на повторний аукціон зі зниженням стартової ціни.

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Економічна правда