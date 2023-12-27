Открытое небо, Черное море, водопровод за полгода: итоги украинского транспорта в десяти цифрах

2023-й був роком перебудови для всього українського суспільства: як на рівні особистої безпеки, так і на рівні держави загалом.

Для економіки країни чи не найбільшим викликом стало блокування морських шляхів. Азовське море з лютого 2022 року перебуває в окупації, а Чорне – росіяни перекривали як тільки могли.

Зрозуміло, що за таких умов бізнес рушив суходолом на західний кордон, експортуючи та імпортуючи товари залізницею і вантажівками. В гру вступила й річка Дунай – перевалка портів на ній цьогоріч потроїлась.

Через здобутки військово-морських сил позиції України в Чорному морі поступово ставали сильнішими, а паралельно з цим у владі все частіше почали говорити про можливість відновлення роботи цивільних аеропортів.

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30 днів поспіль: найдовше не працювало морське судноплавство в Україні

Чи не найбільшим успіхом української економіки за 2023 рік стало відкриття Чорного моря для експорту та імпорту на власних умовах.

Першу половину року порти Великої Одеси (Чорноморськ, Одеса та "Південний") працювали виключно на експорт агропродукції з України, а всі судна проходили перевірку. Цю обов'язкову, за умовами "зернової ініціативи", процедуру росіяни часто саботували затягуючи прохід кораблів. Зрештою, 17 липня вони взагалі вийшли з угоди.

Чорне море знову закрилося для торгівлі України, але лише на місяць. Вже 16 серпня перше судно пройшло новим українським судноплавним коридором, який відкрив три морські порти для перевезень усіх товарів, а не тільки зерна.

Пізніше віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков розповів, що розблокувати море Україні вдалося завдяки військовим здобуткам, зокрема – суттєвим пошкодженням російського десантного корабля біля Новоросійська. "Військовий паритет в Чорному морі ще не встановлений, але ситуація точно не така, як була пів року назад", – заявив тоді Кубраков.

Службовці морської охорони патрулюють коридори у Чорному морі для безпеки руху цивільних суден Джерело: Getty images

За майже пів року його роботи цим коридором 337 суден перевезли понад 10 млн тонн вантажів. Близько 60% – досі агропродукція, але решта – металургія та інші товари.

Довіра до українського моря також щодня зростає: аграрії можуть планувати свою логістику далі, ніж на декілька тижнів, а перевізники стали стійкими до провокацій Росії. І навіть атака ворога по цивільному судну в порту Південний не змогла зупинити морське сполучення.

23 нові термінали: побудували чи відновили у Дунайських портах

Поки Україна ще не встановила власні правила у Чорному морі, українські експортери, передусім аграрні, покладалися на три Дунайські порти: Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ. До великої війни ними не часто користувалися через наявність морських сполучень. Але за останні два роки утворився цілий логістичний кластер, відповідальний за майже третину всього експорту.

Якщо лютий-грудень 2022 року вантажообіг цих трьох портів становив 14,5 млн тонн, то цьогоріч – 29,4 млн тонн, або 120 тис тонн на добу. Для порівняння, у 2021 році загальна їх перевалка заледве сягала 5 млн тонн. Серед ключових товарів, які транспортувалися дунайськими портами цього року – зерно, олія, металургія та паливо.

Ще донедавна вважалось, що через Дунайські порти можна перевалювати максимум 20 млн тонн на рік. Таку мету на 2023 рік озвучували у Міністерстві відновлення. Як бачимо, результат виявився значно кращим.

Зростання цього транспортного каналу не пройшло не поміченим для росіян. Після виходу з "зернової ініціативи" ворог показово обстрілював українські порти, включно з Дунайськими. Постраждала й інфраструктура, зокрема об’єкти зернотрейдерів Kernel та Viterra.

Росіяни знищили понад 300 тис тонн зерна, атакувавши 184 об’єкти інфраструктури та 7 цивільних суден.

У липні портові міста на Дунаї стали головною мішенню російських атак. 2 серпня росіяни знищили морський вокзал міста, а також головний офіс Українського дунайського пароплавства. Джерело: Getty images

Аби нарощувати вантажообіг, у портах побудували або відновили 23 термінали. Це ініціативи самих портів, і приватні інвестиції. Наприклад, Kernel будує термінал в порту Рені, а "Нібулон" – розбудовує інфраструктуру в Ізмаїлі.

Кількість суден, які приймають порти, а також їх вантажність вдалося наростити завдяки днопоглибленню гирла Бистре. Спершу після довгих перемовин з румунами вдалося збільшити глибину з 3,9 м до 6,5 м. Цьогоріч вперше в Дунайські порти відкрили прохід суден з осадкою 7 м.

960 годин: водії вантажівок проводили на кордоні з Польщею

Польська блокада автотранспортних шляхів на кордоні з Україною вже майже як погана звичка, яку хотілося б залишити у минулому. Але цьогоріч польські фермери та автоперевізники заручилися підтримкою колег із сусідніх країн і влаштували повноцінний бойкот українським перевізникам.

Страйки на найбільшому автомобільному пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" розпочалися ще навесні, проте влітку перетин кордону працював цілком безперебійно.

З жовтня з’явилися тривожні сигнали, адже через пункт пропуску пропускали лише половину обіцяних вантажівок. Вже у листопаді автівки повністю стали. При тому одразу на трьох пунктах: Яготин, Рава-Руська та Краківець.

На пункті перетину кордону "Ягодин – Дорогуськ" український водій в прямому сенсі цього слова жив у черзі 33 дні – абсолютний антирекорд за два роки великої війни. На початку грудня цифра перевалила за 40 днів.

Деякі водії мусили жити посеред лісу у черзі до кордону цілий місяць. Їм довелося доставляти гуманітарну допомогу, адже доступ до води та їжі в них був обмежений Джерело: Getty images

Національний банк вже встиг підрахувати, що через блокування пунктів пропуску Україна втратила близько 160 млн дол експортної виручки.

Вимоги поляків скасувати "транспортний безвіз", який Євросоюз уклав з Україною, звучали не надто переконливо для Брюсселя. Спершу Україні вдалося домовитися з Польщею про розблокування Ягодина. В першу чергу тому, що група протестувальників у неонових жилетках заодно блокувала і гуманітарну допомогу українському війську, і небезпечні вантажі на кшталт палива.

Та вже за декілька днів після домовленості протести відновили, і станом на кінець грудня три пункти пропуску з Польщею залишаються заблокованими.

Проблеми з пропуском гуманітарних та інших вантажів також повернулися. З приходом до влади у Польщі нового уряду з’явилася надія, що ситуація нарешті вирішиться, але наразі сигналів про будь-яке розблокування немає.

1 млн людей: на підконтрольній території залишились без води через теракт на Каховській ГЕС

Теракт на Каховській ГЕС росіяни скоїли 6 червня. Це одразу спричинило гуманітарну катастрофу на півдні України: затоплені міста, отруєння вивільненої води, затоплені будинки. Мешканці міст вище по Дніпру також постраждали – вони залишилися без доступу до води.

На початку липня розпочалося будівництво нового водогону до міст, залежних від Каховського водосховища. Він складається з трьох ділянок завдовжки майже 150 км: Інгулець – Південне водосховище (Кривий Ріг), Марганець – Нікополь – Покров, Запоріжжя – Томаківка – Марганець. Усього новий водогін може доставити 500 тис кубометрів води до понад мільйона споживачів.

Вже у серпні першу нитку на ділянці "Інгулець – Кряжеве" ввели в роботу, забезпечивши водою чверть населення Кривого Рогу.

Перша нитка водогону подає воду насосною станцією з річки Інгулець до підземного трубопроводу та відкритим каналом потрапляє до Південного водосховища, після чого подається мешканцям Кривого Рогу Джерело: Міністерство відновлення

Зараз роботи над будівництвом водогону, на якому цілодобово працюють понад тисяча інженерів, завершені на 90%. Найбільш готовою, на 95%, є ділянка "Марганець – Нікополь – Покров".

Магістральні водогони для областей, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, коштуватимуть не менше 13,5 млрд грн, заявляв голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.

2 літаки: евакуювали з України

Цього року два цивільні літаки змогли вилетіти з України. Вперше таку операцію здійснили з турецькими військово-транспортними літаками наприкінці 2022 року, але подробиці цих операцій не розкриваються.

"Бориспіль" продемонстрував як евакуйовували літак Джерело: аеропорт "Бориспіль"

Хоча авіапростір досі зачинений, а російські ракети продовжують обстрілювати міста по всій території країни, розмови про відновлення польотів ще до кінця війни стали лунати все частіше.

Першу таку хвилю розмов запустив генеральний директор Ryanair Майк О’Лірі, який сказав, що розглядає можливість відновлення невеликої кількості рейсів в Україну до кінця 2023 року за умови успішних переговорів щодо часткового відкриття повітряного простору. Вочевидь, не склалося.

Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines підняла питання запуску польотів з Ужгорода, де після зльоту літаки одразу опиняються в Словаччині.

Далі голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що в Україні ще до завершення війни можуть відкрити один з цивільних аеропортів. Наостанок, нещодавній виліт літака в аеропорту "Бориспіль" назвали "тестуванням політики відновлення".

Чи можливо це? Повітряні сили скептично ставляться до заяв про відновлення цивільних польотів до завершення війни. Цю думку підтримують і в "Украерорух".

У Міністерстві відновлення дійсно розробляється план поетапного відкриття повітряного простору в умовах війни. Але для цього все одно доведеться забезпечити велику кількість безпекових "але", що буде непросто.

Інші важливі цифри

23 залізних платформи для вивезення заблокованих на кордоні з Польщею вантажівок

На початку грудня "Укрзалізниця" запустила тестовий рейс вантажівок, які відправили до Польщі залізницею в обхід заблокованих автомобільних пунктів пропуску.

Зараз компанія перевіряє, чи можна ці перевезення здешевити, і чи є попит від бізнесу на них. Якщо є – вантажівка на залізничних рейках швидко перестане бути чимось незвичним.

1,1 млрд грн заробило Українське дунайське пароплавство

Український річковий флот за рік перевіз 1,8 млн тонн вантажів (55% – агропродукція, 26% – металургія, 19% – інше). Це не так багато у порівнянні з загальних обсягом експорту вантажів через Дунай, проте компанія не стоїть на місці.

За рік Українське дунайське пароплавство відремонтувало 280 одиниць флоту та побудувало 2 нові баржі. Наступного року планує далі розширювати флот та будувати баржі.

Рекордні перевезення залізницею

Від початку великої війни обсяги вантажних перевезень "Укрзалізницею" впали, в першу чергу тому, що економічна діяльність на певний час зупинилася. Найбільші експортери металургійної продукції були знищені, так само втрачені частини полів, агропродукція з яких експортувалася.

Цьогоріч "Укрзалізниця" виходить на 147 млн тонн перевезень, з яких 63 млн тонн – це експорт. Листопад став рекордним для компанії – за місяць перевезли 14,1 млн тонн.

31 годину в середньому українці провели в автобусі, подорожуючи за кордон

У Міністерстві відновлення провели дослідження, яке виявило, що в середньому українці проводять 31 годину в дорозі з України за кордон, з яких 7 годин займає очікування на пункті пропуску.

Одна з причин – держава не може коректно розподілити автобуси з пасажирами поміж пропускних пунктів, не знаючи напевно, скільки таких маршрутів є. Тож на 2024 рік Мінвідновлення планує реформу ринку пасажирських автоперевезень.

Для пасажирів з’явиться єдина платформа, де вони зможуть знайти квитки лише від легальних перевізників, які мають ліцензію та дозвіл на відповідний маршрут. Для водіїв спроститься процес отримання таких дозволів.

36 млн грн стали підставою для банкрутства МАУ

Про банкрутство найбільшої авіакомпанії України говорили роками, адже з 2014 року її фінансовий стан погіршувався з кожним роком за рідкісними винятками. За даними джерел ЕП, восени 2022 року борги компанії становили 240-250 млн дол, а за даними Youcontrol торік загальні зобов’язання МАУ перевищували 20,5 млрд грн.

Найбільші борги МАУ утворилися перед державним "Украерорухом" (1-1,2 млрд грн) та аеропортом "Бориспіль" (800 млн грн), але її банкрутство почалося з позову Укрексімбанку на суму 36 млн грн.

Банк побоявся, що не встигне на виплату боргів, бо МАУ у 2023 році активно продавала свої активи за рішенням судів, і на кінець року залишилася майже з нічим.