Одна з українських авіакомпаній хоче відновити польоти з Ужгорода

Air Ocean Airlines

Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines хоче відновити польоти з Ужгорода.

Про це повідомив директор авіаперевізника В’ячеслав Геріга, передає avianews.

За його словами, Air Ocean Airlines могла б відкрити польоти з Ужгорода, якщо це буде визнано безпечним. Аеропорт розташований впритул до словацького кордону, і літак одразу після зльоту потрапляє у повітряний простір країни-члена НАТО.

"Аеропорт Ужгород знаходиться біля підніжжя Карпатських гір з боку Словаччини та відносно захищений зі сторони сходу. Злітно-посадкова смуга має розміри 2038 на 40 метрів, що достатньо для безпечного виконання зльотів та посадок на літаках Ан-148-100Е", — зазначила авіакомпанія в обгрунтуванні, яке вона направила українській владі.

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З 2021 року Air Ocean Airlines працювала як регіональний авіаперевізник з повним сервісом та виконувала рейси з Києва до Запоріжжя, Львова, Чернівців, Харкова, зі Львова до Запоріжжя та Харкова. Однак вже у січні 2022 року компанія повідомила, що скасовує всі рейси на два місяці.

Air Ocean Airlines виконувала рейси на літаках Ан-148, власником яких є кіпрська компанія Cyprus Aircraft Leasing 2. У травні цьогоріч президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Cyprus Aircraft Leasing 2, які передбачають блокування активів компанії.

Компанія заявляє про готовність оренди Ан-148 безпосередньо у держави після завершення процедури їх націоналізації.

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Якщо аеропорт Ужгород не відкриють для виконання рейсів з пасажирами, Air Ocean Airlines готова працювати за кордоном на умовах мокрого лізингу — здавати літаки разом з екіпажами в оренду іншим авіаперевізникам, як SkyUp, "Роза Вітрів", Skyline Express (раніше Azur Air Ukraine).

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