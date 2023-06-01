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Зернова ініціатива знову зупинена: РФ заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх портів України

Четвер, 1 червня 2023, 14:42 - Олексій Павлиш

Спільний координаційний центр (СКЦ) в Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня через чергову безпідставну відмову російської делегації реєструвати вхідний флот до участі в ініціативі.

Про це заявили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Підкреслюється, що впродовж двох днів, 30 та 31 травня, Росія без пояснень зареєструвала для інспекції лише 1 вхідне судно на порт "Чорноморськ", в той час коли інші сторони СКЦ підтвердили до участі в Чорноморській Ініціативі 10 суден на три порти.

"Деструктивна позиція Росії та відсутність зареєстрованих суден на інспекцію унеможливлює складання інспекційного плану на сьогодні, про що всі сторони були повідомлені Секретаріатом СКЦ.

В черзі на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікують 50 суден, на які має бути завантажено 2,4 мільйона тонн продовольства для світу. Це майже вдвічі більший обсяг, ніж було експортовано в травні. Деякі судна очікують інспекції СКЦ понад 3 місяці. Це понад 1 мільярд доларів збитків, які позначаються на кінцевій вартості продовольства для світу. Таким чином росія в черговий раз знайшла спосіб обмежити світ в їжі", - заявили в міністерстві.

Там наголосили, що блокування реєстрації нового вхідного флоту, як і блокування найбільшого порту "Південний", є грубим порушенням умов Зернової ініціативи, під якою підписалась і РФ.

"Українська делегація направила лист до Секретаріату СКЦ з вимогою відновити повноцінну роботу в складі 3 інспекційних команд та 9 інспекцій на день, як того вимагають процедури СКЦ. Українські інспектори наразі перебувають в СКЦ та готові негайно приступити до роботи в разі відновлення реєстрації суден", - додає міністерство.

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У відомстві також нагадали, що за 10 місяців роботи зернової ініціативи експортовано понад 30,5 мільйона тонн продукції українських аграріїв. "Сім місяців продовжується саботаж та гальмування роботи з боку російської делегації в СКЦ, в результаті якого світ недоотримав мінімум 20 мільйона тонн продовольства", - резюмує міністерство.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі порт "Південний" фактично заблокований, і якщо Росії зійде з рук блокування мореплавства в Чорному морі, то подібне може чекати й інші морські країни світу.

Росія погодилась відновити вхідні інспекції суден, які прямують в два з трьох портів, на які поширюється чорноморська "зернова ініціатива".

Віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що зернову угоду розблоковано, вона продовжить свою дію до 18 липня.

У "зерновій угоді" не передбачено задоволення будь-яких потреб РФ, а ініційовані Росією питання роботи аміакопроводу та зняття санкцій із російських банків наразі дискутуються окремо.

Економічна правда

Росія Україна порти зерно Мінінфраструктури
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