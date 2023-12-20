Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ

Літак, який 19 грудня вилетів з аеропорту "Бориспіль", був найбільшим пасажирським літаком в Україні - Boeing 777-300ER, його евакуювали до Європи.

Про це повідомляє профільне видання avianews.com.

Згідно з відкритими даними онлайн-радару flightradar24, авіалайнер з бортовим номером UR-AZR авіакомпанії Skyline Express, раніше відомої як Azur Air Ukraine, вранці вилетів з Борисполя і за кілька годин приземлився у французькому аеропорту Тарб-Лурд-Піренеї.

"Цей аеродром використовується як база технічного обслуговування та тривалого зберігання авіалайнерів", - пише видання.

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24 лютого 2022 року цей Boeing 777-300ER знаходився в аеропорту Бориспіль і не зміг вилетіти, оскільки небо України було закрите через початок вторгнення.

Boeing 777-300ER надійшов до України наприкінці 2021 року після роботи у російській авіакомпанії Azur Air. Особливістю авіалайнера стала його місткість – він міг перевозити 531 пасажира, що є рекордним показником для авіації України.

До російського вторгнення в Україну авіалайнер під позивними Azur Air Ukraine перевозив туристів афілійованого туроператора Anex Tour на курорти Карибського басейну — Домінікану і мексиканський Канкун.

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Як зазначає видання, раніше, крім указаного Boeing 777-300ER, 20 грудня 2022 року Туреччина евакуювала два військово-транспортні літаки Airbus A400. Вони прибули до Борисполя в ніч із 23 на 24 лютого 2022 року та залишалися заблокованими через закриття повітряного простору України.

Також, 4 квітня 2023 року українська авіакомпанія SkyUp змогла перегнати з аеропорту Бориспіль до Румунії Boeing 737-800 із реєстрацією UR-SQP. Це було єдине повітряне судно авіаперевізника, яке було в Україні на момент російського вторгнення.

Нагадуємо:

19 грудня 2023 року, близько 9 ранку, з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" був виконаний технічний перегін Boeing 777-300.

У повідомленні аеропорту "Бориспіль" зазначалося, що даний технічний перегін повітряного судна "сприяє тестуванню політики відновлення" (польотів, - ред.).

Також повідомлялося, що це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту "Бориспіль" з початку війни.