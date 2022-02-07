Операция – диверсификация. Как распределять свои средства, чтобы не бояться кризисов и инфляции?

В современном мире есть две ключевые угрозы. Это кризисы и инфляция. И если со второй более или менее понятно и даже иногда предсказуемо, первая проблема может прийти крайне неожиданно и к тому же усилить вторую.

Поэтому для того, чтобы приумножить свои сбережения или хотя бы просто сохранить их, следует искать возможности как их вложить.

Для украинцев есть не так много вариантов.

Смотрите сами, депозиты не перекрывают инфляции, ОВГЗ в большинстве банках можно купить оперируя крупными суммами, то же самое можно сказать о недвижимости. А фондовый рынок заснул "летаргическим сном" и пока просыпаться не собирается.

Но даже несмотря на такие ограниченные возможности, они все же есть.

Надо только тщательно изучить варианты. Куда вкладывать средства, чтобы они зарабатывали больше и чтобы не было обесценивания денег из-за роста цен? Экономическая правда разбиралась вместе с криптоплатформой Currency.com.

Почему нужно инвестировать и диверсифицировать

Главный враг "неработающих" денег – инфляция, то есть обесценивание валюты.

Именно столько в среднем подорожали товары, а поскольку ваша сумма никак не изменилась на нее, вы теперь можете позволить себе меньше.

В инфляции нет ничего плохого. Это обычная производная экономического роста. Если отойти от "дополнительных" факторов влияющих на нее, то основная ее причина – увеличение денежной массы.

Так происходит во всем мире, товаров и услуг каждый год становится больше, они должны что-то стоить и для того, чтобы на это были деньги – их количество должно увеличиваться. Это теоретическая причина инфляции.

Следует понимать, что не только гривна в 2021 году потеряла свою покупательную способность. Поэтому не думайте, что, если перевести свои средства в доллары вы их сохраните. Так, в 2021 году инфляция в США составляла рекордные почти 7%, а курс американской валюты к гривне упал на 3,5%, а европейской – более чем на 11%.

Если мы разобрались с необходимостью инвестировать, разберемся с диверсификацией. По сути это распределение своих активов в разных направлениях для того, чтобы обезопасить себя от рисков, которые могут быть в каждой сфере бизнеса. Как снижаются риски? Это можно показать на обычной математике.

Есть более традиционный пример, связанный с Украиной относительно важности распределения активов. Его можно привести из банковского сектора.

Так, один из лидеров розничного банковского бизнеса примерно через год после финансового кризиса 2014 года, стал крупнейшим частным банком, который был признан неплатежеспособным и отправлен на ликвидацию.

Если пропустить вывод средств из банка, которые вылились в уголовное производство для экс-собственника, одной из причин проблем этой в прошлом крупной финансовой машины в том, что большая часть его кредитов уходила на Донбасс. И конечно что с началом войны в ОРДЛО никто эти кредиты не вернул банку, что, в том числе привело к его краху.

Какие есть инструменты

В период с середины 2020 по середину 2021 года инвестировать можно было буквально во все, поскольку на фоне сверх мягкой монетарной политики США и невероятно огромный избыток денег в системе, росли практически все виды активов.

"В 2022 году ситуация может сильно измениться, поскольку ведущие мировые ЦБ начинают усиливать монетарную политику, что плохо отражается на рисковых активах: акции, криптовалюты, сырьевые товары и т.д. В такой период лучше искать недооцененные компании и дополнительно инвестировать в технологических гигантов.

Вряд ли это принесет огромную прибыль, но поможет как минимум уберечь капитал от инфляции гривны и доллара. Рассчитывать на более динамичный рост, чем в 2020/21 году не стоит", – считает эксперт по инвестициям Currency.com Михаил Кархалев.

Драгоценные металлы

Поскольку в мире ожидается инфляция, это позитив для драгоценных металлов. Ведь такие активы воспринимаются как хранилища, и спрос на них растет вместе с ростом рисков в экономике.

"Ожидаем, что ФРС поднимет процентные ставки в 2022 году после завершения программы сокращения выкупа облигаций.

До этого времени инфляция будет на высоком уровне, что приведет к сохранению отрицательных реальных ставок. Золото может показать рост, поскольку отрицательные реальные ставки являются положительным фактором для актива", – предполагают аналитики Blackshield Capital.

Это актив надежен с точки зрения сохранения своих сбережений, но заработать на нем вряд ли удастся. Ведь доходность находится на одном уровне с показателем гривневой инфляции.

Депозиты

Как правило, розничные банки в Украине принимают вклады от граждан под 7% годовых. Правда, с полученного дохода придется уплатить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Таким образом, положив на депозит 50 тыс. грн, через год вкладчик получит обратно 53,5 тыс. гривен. Если учесть, что годовая инфляция в Украине составляет 10%, то такую ​​инвестицию сложно назвать прибыльным вложением.

Относительно надежности стоит сказать, что украинская банковская система достаточно крепкая, но если в конце концов банк, в котором вы храните депозит, упадет вы получите максимум 200 тыс. компенсации.

ОВГЗ

ОВГЗ – это расписка от государства, которое берет средства взаймы и выплачивает в оговоренные сроки проценты, а в конце срока возвращает всю сумму.

В большинстве опрошенных ЭП банков и финансовых компаний рекомендованный минимальный размер инвестиций в ОВГЗ составляет 1 млн. грн.

ОВГЗ – надежные, невыплаты по ним произойдет только в случае дефолта государства. Кроме этого они имеют неплохую доходность около 12% годовых за гривневые однолетние ОВГЗ.

Криптовалюта

Если вы хотите заработать на криптовалюте – следует понимать, что в это необходимо погружаться. Нужно не просто понимать, что означают такие сложные, на первый взгляд, слова как стекинг, лендинг, Airdrop, но и постоянно мониторить рынки, смотреть тенденции и читать профильные издания и форумы.

Но если вы хотите заработать на криптовалюте без глубокого погружения – есть один вариант, а точнее стратегия. Она называется долгосрочность.

Дело в том, что криптовалюта показывает высокую доходность за длительный срок.

Это просто показать на математике. Если бы вы купили Bitcoin полгода назад, то ваша доходность была бы на уровне 3,02 %, если год назад – 13,08 %, 5 лет – 3 424,62 %.

Однако необходимо учитывать, что предыдущий рост не гарантирует предстоящего подорожания актива. При инвестировании в криптовалюты на длительный срок следует соблюдать торговую стратегию, не реагируя на краткосрочные изменения курса.

Более активный вариант инвестиций – отдать свои деньги, конвертируемые в криптовалюту или бирже, или частным лицам. Переданные деньги блокируются в смарт-контракте.

Например, на одной из крупнейших бирж существуют два вида следующих криптозаймов:

Бессрочный договор. Он отличается низкой процентной ставкой, но средства такого контракта можно вывести или добавить в любой момент;

Фиксированный договор. Обычно устанавливается определенный промежуток времени (10, 15, 30 дней). Имеет более высокую процентную ставку. Средства по такому договору нельзя вывести к его действию.

Проценты могут отличаться в зависимости от кого кому инвестор отдает свою криптовалюту и от срока действия данного договора. Ставка может быть от 1 до 15% годовых.

Недвижимость

Украинцы очень доверяют так называемой инвестиции в кирпич. С одной стороны, это объясняется ограниченностью рынка капиталовложения в Украине, но с другой - высокой доходностью.



Как заработать на недвижимости? Есть два варианта: так называемая переуступка и сдача в аренду.

Переуступка имущественных прав – договор покупки квартиры в недостроенном доме, приобретенной у застройщика или другого лица. Фактически это передача прав на будущую квартиру от первичного вторичного инвестора.

На такой схеме можно немало заработать. Порог входа в такой бизнес – от 20-30 тыс. дол.

Вложить средства в строительство квартиры по самому низкому ценнику можно на этапе старта привлечения застройщиками финансовых ресурсов от частных инвесторов. С ростом степени готовности дома растет и цена квадратного метра.

Токенизированные акции

Токенизированные акции – это цифровой security-токен, стоимость которого эквивалентна стоимости базисной ценной бумаги.

В отличие от суперволатильных криптовалют, курсы которых могут скакать двухзначными процентами, токенизированные акции являются более надежными активами, поскольку их стоимость привязано к стоимости базисного актива. .

Токенизировать можно не только ценные бумаги, но вообще любые активы: объекты недвижимости или искусства, драгоценные металлы, авторские права.

Можно купить токенизированные акции крупных американских компаний, а также токенизированное золото, нефть, газ и другое сырье.

Их плюсы состоят в нескольких вещах. Во-первых, цифровой токен сохраняет ценовые характеристики традиционного актива, к которому прилагаются плюсы блокчейна.

А именно – безопасность, прозрачность, быстрота и дешевизна. Во-вторых, блокчейн убирает посредников по торговле, то есть для сделок с токенами не нужны брокеры, банки или депозитарии, а это означает уменьшение комиссий и ускорение процесса торговли.

И, в-третьих, самое главное токенизировать можно дорогие активы, раздробив их на десятки, сотни или тысячи недорогих токенов, что повысит их ликвидность и доступность для инвесторов.

Сделает возможным покупать часть там, где раньше это могли сделать только состоятельные инвесторы.

Заработать на токенах можно сколько угодно, в прямом смысле этого слова. К примеру, токен перспективного проекта Solana за год вырос на 14 000%.

Однако,конечно же такой рост покажут далеко не все токены, поскольку на этом рынке много токенов-пузырей, которые по итогу будут стоить 0.

Поэтому стоит вкладывать в проверенные активы, изучать их и очень внимательно относиться к сделкам. В конце концов речь идет о ваших деньгах.

"Заниматься трейдингом на рынке токенов очень рискованно. Идеальным вариантом будет применить подход венчурного инвестора.

Поскольку все проекты, создающие свой собственный токен являются стартапами, чаще всего без рабочего продукта, то к ним должен быть подход как к стартапу.

Если команда проекта опытна, имеет четкие цели и планы, а сама идея проекта способна привнести в этот мир что-нибудь новое или улучшить его, в такой проект можно инвестировать.

Проще говоря, найдите наиболее интересные проекты, проанализируйте и оцените их, после чего принимать инвестиционные решения", – убеждает Кархалев.

Как составить оптимальный инвестиционный портфель: советы эксперта

Финансовый аналитик Currency.com Михаил Кархалев советует в принципе не хранить капитал в валюте, поскольку все ЦБ мира за последние полтора года сделали максимум для того, чтобы национальные валюты прилично обесценились.

Но если все же есть желание держать деньги в валюте, эксперт советует присмотреться к доллару и фунту.

К первому, поскольку в 2022 году американская валюта будет укрепляться из-за действий ФРС, готовой повышать ставки и усиливать монетарную политику. А это, как правило, это приводит к росту стоимости доллара и росту доходности гособлигаций США. Британский фунт также начнет постепенно укрепляться на фоне усиления монетарной политики со стороны Банка Англии.

Акции должны быть также диверсифицированы географически и секторально: акции компаний из разных секторов экономики и разных стран мира.

Но нужно понимать, что есть две главные составляющие инвестиционного портфеля: акции и облигации. Понятно, что первые это более рисковые и доходные инструменты, а вторые более надежный и менее доходный источник инвестиций.

Нужно выбирать что добавить в ваш инвестпортфель в зависимости от ваших целей, финансовых возможностей и конъюнктуры рынков.

Сообщение содержит информацию о движении рынка, не является инвестиционным исследованием, не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета и является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущей динамики цен.