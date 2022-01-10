Куда вкладывать средства в 2022 году: обзор финансовых инструментов

Інфляція стала новою реальністю, у яку поринув світ у 2021 році. В Україні річні темпи зростання цін у листопаді становили 10,3% і, найімовірніше, за підсумками року ціни зростуть більш ніж на 10%.

Висока інфляція стала викликом не лише для України, вона охопила весь світ. Інфляція долара у США сягнула рекордного за останні майже 40 років значення – 6,8%. Активно знецінюються й інші провідні світові валюти: від євро до єни.

В таких умовах все більше людей у світі ставлять собі запитання про те, як зберегти вартість заощаджень. Куди вкладати кошти, щоб вони заробляли більше, а не знецінювалися через ріст цін?

ЕП проаналізувала, якою була динаміка найпопулярніших інструментів для інвестицій протягом року, які з них виявилися найбільш провальними, а які – дали найбільше прибутку, і у що треба вкладати кошти, щоб уберегти їх від знецінення у 2022 році.

Збиткові та прибуткові інвестиції 2021 року

Опубліковані рік тому прогнози ЕП щодо прибутковості різних інвестиційних інструментів у 2021 році майже повністю справдилися. Як і попереджала ЕП, головним викликом для інвесторів стала інфляція.

В умовах постійного зростання цін найбільш збитковим варіантом збереження коштів став "матрац". За офіційними даними, купівельна спроможність гривневих заощаджень у готівковій формі за 2021 рік упала на 10%.

Втратили й власники готівкової іноземної валюти. За 2021 рік курс американської валюти щодо гривні впав на 3,5%, а європейської – більш ніж на 11%. Отже, тим, хто віддає перевагу готівці, варто замислитися.

Інвестиції в дорогоцінні метали теж були сумнівними. Купівля на початку 2021 року тройської унції золота принесла власнику близько 5% збитків у доларовому еквіваленті та майже 9% – у гривневому (з урахуванням зміцнення курсу).

Упродовж року ціни на золото то падали, то зростали. Впливали на них передусім новини із США.

Дані про прискорення темпів знецінення долара підігрівали інтерес до золота, а відсутність реакції ФРС на зростання цін провокувала інвесторів вкладати кошти в ризикові активи і, відповідно, продавати дорогоцінний метал.

Мінімальний "мінус" принесли вкладникам валютні депозити.

На початку 2021 року середня ставка за вкладами в американській валюті становила 1,21% річних. Однак, враховуючи зміцнення гривні і те, що з отриманого доходу стягуються 18% ПДФО та 1,5% військового збору, фінальна дохідність доларового депозиту становила -2,5%.

Хоча з березня Нацбанк поступово підвищував облікову ставку, протягом року відсотки за доларовими вкладами лише зменшувалися. На кінець грудня банки приймали американську валюту під 1% річних.

Середня дохідність депозиту в гривні, з урахуванням сплати податків, у 2021 році становила 7%. Назвати її позитивною можна лише формально, адже такий рівень дохідності не покриває інфляції.

Примітно, що банки не поспішають підвищувати ставки за депозитами. За рік середня ставка за вкладами в гривні зросла лише на 0,2% до 8,98% річних.

Дохідність депозитів мала б зростати разом з підняттям НБУ облікової ставки, але цього не відбувалося. Банківська система і так насичена грішми, тож залучати кошти від населення за будь-яку ціну банки не поспішали.

Дохід, який перевищив інфляцію, гарантував український уряд.

Рік тому Міністерство фінансів розміщувало річні ОВДП з виплатою в кінці строку 11,67%. Перевагою інвестицій в держоблігації є те, що, на відміну від депозитів, отриманий дохід не оподатковується.

Значно вищу дохідність отримали покупці акцій західних компаній, проте на цьому ринку не все однозначно.

Акції компаній, які найбільше подорожчали у 2020 році, у 2021 році показали стримані результати. Капіталізація Tesla зросла на 34,18% проти 700% роком раніше, Meta (до 28 жовтня – Facebook) – на 20,7%, Amazon – на 6,2%.

Найбільш вдалим рік став для так званих мем-акцій. Зокрема, папери компанії GameStop виросли на 900% завдяки об’єднаним зусиллям користувачів соцмереж та інтернет-форумів.

Чемпіоном з прибутковості виявилася невідома компанія Jasmine Technology Solution з Таїланду. Її акції за рік зросли на 7000% на тлі заяви керівника про те, що компанія займатиметься майнінгом Bitcoin.

Хоча за весь рік компанія намайнила лише 8 "монет" (близько 400 тис дол), її капіталізація досягала 2 млрд дол. Річ у тім, що Jasmine Technology Solution стала першою тайською компанією, яка вирішила зайнятися криптобізнесом.

У виграші були також власники акцій компаній-виробників вакцини від коронавірусу. Зокрема, капіталізація Moderna зросла на 110,2%, Pfizer – на 57,8%.

Можна було заробити і на ліквідних акціях, які торгуються на українському ринку. Наприклад, капіталізація "Укрнафти" за рік зросла на 41%, "Миронівського хлібопродукту" – на 10%, "Райффайзен банку" – на 6%.

Інвестиції у житлову нерухомість, здійснені на початку 2021 року, принесли прибутки, що набагато перевищують інфляцію. За даними порталу ЛУН, середня вартість квадратного метра в столичній квартирі за рік зросла на 25%.

Ціни на квартири підвищувалися на тлі високого попиту, за яким не встигала пропозиція. Крім того, забудовники закладали у вартість квадратного метра зростання цін на будматеріали та оплату праці.

Комерційна нерухомість усе ще страждала від карантинних обмежень, хоча вже не так, як у 2020 році.

"Порівняно з 2020-м, споживачі охочіше витрачають гроші. Вони чітко розуміють, що обмеження тимчасові. Наразі падіння трафіку не таке критичне, як у 2020-му, тому що відвідувати ТРЦ можна з COVID-сертифікатом.

Звичайно, ритейлери в червоних зонах відчувають падіння продажів, але у 2021 році воно не таке драматичне, як роком раніше", – вважає провідний експерт Colliers Ukraine в сегменті торговельної нерухомості Ігор Заболоцький.

Через невизначеність на ринку інвестиції в комерційну нерухомість показали стриманіші результати, ніж у житлову.

"У 2021 році діапазон зростання вартості приміщень для бізнесу був у межах 7-12% залежно від розташування та характеристик об’єктів. Більш помітно зростали ціни на комерцію в складі комплексних проєктів житлової забудови в нових ЖК", – підсумовує експерт ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Найбільш прибутковими у 2021 році виявилися інвестиції в криптовалюту. Кожна гривня, вкладена в Bitcoin, принесла додаткові 55 копійок.

Ринок криптовалют непередбачуваний і ризики на ньому суттєві. Протягом року ним рухали новини про використання Bitcoin як платіжного засобу в Сальвадорі, обмеження в Китаї і навіть твіти Ілона Маска.

Куди інвестувати у 2022 році

Хвиля інфляції, яка накрила світ у 2021 році, змусила інвесторів переоцінювати напрямки вкладання коштів. Тим більше, що високу інфляцію успадкує і 2022 рік.

Хоча НБУ прагне повернути інфляцію в діапазон 4-6% за рік, більшість експертів очікують, що у 2022 році ціни в Україні зростатимуть швидше. Середній прогноз – 7%.

Проте у 2022 році світ буде жити не лише інфляцією, а й наслідками боротьби з нею.

Згортання програми кількісного пом’якшення в США та підвищення ключових ставок боляче вдарить по фінансових ринках та економіках країн, що розвиваються. Хоча для інвесторів це потенційні можливості.

Вищі ставки в США сприятимуть тому, що іноземці виводитимуть інвестиції з країн, що розвиваються, та вкладатимуть кошти в так звані активи-сховища – облігації американського чи німецького урядів та долар.

Аби втримати інвесторів, таким державам, як Україна, доведеться підвищувати ставки за запозиченнями.

Своєрідні перегони між країнами вже почалися, натякають у Нацбанку. Імовірно, у 2022 році ці перегони лише набиратимуть обертів, через що зростатиме облікова ставка, а разом з нею – дохідність депозитів та ОВДП.

"У грудні НБУ помітно посилив "яструбину" риторику щодо боротьби з інфляцією, що не виключає додаткового підвищення облікової ставки в першому кварталі 2022 року. Загалом рівень процентних ставок у 2022 році буде помітно вищим, ніж у 2021 році", – вважає начальник аналітичного відділу "Альфа-банку України" Олексій Блінов.

З іншого боку, банки зберігають високі обсяги надлишкової ліквідності. Їм нема куди вкладати залучені від населення кошти, що показав 2021 рік.

"Ставки за депозитами зростатимуть, але повільно. Зважаючи на мляві темпи розвитку світової та української економіки, падіння обсягів промислового виробництва, банкам нема куди інвестувати кошти", – зазначає виконавчий директор "CASE-Україна" Дмитро Боярчук.

Наприкінці 2021 року банки пропонували вкладникам майже 9% річних за депозитами в гривні. Враховуючи податки та очікуваний рівень інфляції, збереження коштів на банківських рахунках у національній валюті у 2022 році принесе мінімальні доходи. Якщо взагалі принесе.

Валютні депозити

Відсотки за валютними вкладами зростатимуть не так інтенсивно, як за гривневими.

Якщо на початку 2022 року покласти долари на рахунок у банку, то через рік така інвестиція принесе "чистими" 1%. Іти на такий крок можна хіба що з огляду на послаблення гривні.

Державні облігації

Наприкінці 2021 року дохідність ОВДП сягала 12% річних. Надалі вона багато в чому залежатиме від реалізації геополітичних ризиків, зокрема від поведінки РФ на східних кордонах України та потреби уряду у фінансуванні.

"Ставки за державними облігаціями можуть дещо зрости, хоча Мінфін намагатиметься суттєво не підвищувати вартість обслуговування державного боргу, особливо в умовах відносно незначного запланованого бюджетного дефіциту", – вважає старший аналітик Української асоціації інвестиційного бізнесу Анастасія Гаврилюк.

Суттєвого зростання ставок за ОВДП не очікується. Особливо в разі деескалації ситуації на сході країни.

Іноземні акції

Розчарувати у 2022 році можуть іноземні цінні папери. Наприкінці 2021 року українцям стало простіше купувати акції західних компаній, хоча час для цього не найкращий.

"У 2022 році ріст на ринку акцій може уповільнитися. Без нових грошей буде менше нових покупців, які штовхали і так високі ціни ще вище. Ціни на акції growth-сектору (які в попередні роки активно зростали – ЕП) можуть різко впасти.

Про початок корекції може сигналізувати зміцнення долара. Він є класичним активом-сховищем для інвесторів під час ринкової корекції", – попереджає трейдер групи ICU Віталій Сівач.

Дорогоцінні метали

Висока інфляція – це хороша новина для золота та інших дорогоцінних металів. Такі активи сприймаються як сховища і попит на них зростає разом із зростанням ризиків в економіці.

"Очікуємо, що ФРС підніме відсоткові ставки у 2022 році після завершення програми скорочення викупу облігацій. До цього часу інфляція буде на високому рівні, що приведе до збереження негативних реальних ставок.

Золото може показати ріст, оскільки негативні реальні ставки є позитивним фактором для активу", – припускають аналітики Blackshield Capital.

Хоча останнім часом лунають думки, що золото перестало відігравати роль сховища від інфляції. Набагато вигіднішими можуть бути інвестиції в срібло та платину.

Попит на них штовхатимуть "зелені" тренди, адже ці метали використовують у виробництві електромобілів та у відновлювальній енергетиці.

Інвестиції в цеглу

Багато українців обирають перевірений часом варіант збереження та заробітку коштів – нерухомість.

"Ціни на квартири в сучасних ЖК в центрі Києва та біля метро можуть зрости на 3-4% за перший квартал. Ціни на неякісну нерухомість, особливо радянську, не зміняться", – зазначає експерт Dom.Ria Анатолій Топал.

Найбільш оптимістичні прогнози аналітиків щодо цін на квартири у 2022 році – зростання на 15-20%, проте реалізації цього сценарію загрожує чимало ризиків.

Перспективними експерти називають інвестиції в заміську нерухомість – котеджі, заміські будинки, таунхаузи.

"За умови збереження попиту на купівлю заміської класичної нерухомості, прогноз на 2022 рік може бути на рівні плюс 15-20% для об’єктів у найближчих містах-сателітах з хорошим рекреаційним потенціалом, локацією, транспортною доступністю, наявністю мінімальної торгової, спортивної та розважальної інфраструктури", – зазначає Вікторія Берещак.

У City Development Solution вважають, що у 2022 році ціни на заміську нерухомість не зміняться.

"Динаміка цін у 2021 році показала, що з високою ймовірністю ціни у 2022 році знизяться до рівня початку 2021 року. У четвертому кварталі 2021 року відбулася корекція ринку в бік зменшення ціни, яка майже повністю компенсувала зростання цін у другому і третьому кварталах", – кажуть у компанії.

Гірша ситуація з комерційною нерухомістю. Ситуація на цьому ринку досі в полоні карантинних обмежень.

"У разі відновлення ділової активності увага до комерційної нерухомості збільшиться, і ціни зростуть на 5-7% у першому півріччі. У тренді будуть комерційні приміщення у вдалих ЖК, БЦ і ТРК. Там ціни можуть зрости на 9-11% у першому півріччі, але лише за умови пожвавлення бізнесу та зняття карантинних обмежень", – вважає Анатолій Топал.

Земля

Перспективною альтернативою ринку нерухомості може стати сільськогосподарська земля. Відносно вільно рілля продається в Україні вже пів року. За цей час середня ціна продажу зросла до 1,5 тис дол за га.

"У 2022 році вартість сільгоспземлі зросте на 15-20%. Про це свідчить закордонний досвід: у країнах Східної Європи після відкриття ринку вартість землі протягом пʼяти років зростала щороку на 20%.

Колишня "підмораторна" земля "підтягуватиметься" до землі для ведення особистого селянського господарства, яку можна було продавати й раніше. Вона торгується в середньому за 2-2,5 тисячі доларів за гектар", – ділиться співзасновник інвестиційного об’єднання Land Club, голова Держгеокадастру у 2019-2020 роках Денис Башлик.

Інвестиції в землю мають сенс, якщо їх робити на кілька років. Так, з 2024 року доступ до ринку отримають також юридичні особи. До того часу і після ціни будуть зростати, тож аналітики рекомендують виходити з цієї інвестиції не раніше ніж через два роки.

Криптовалюта

Прогнозувати ситуацію на ринку криптоактивів – марна справа.

"Тут важко робити прогнози, це невдячна справа. Зміни у вартості активу, за яким стоїть лише "хайп", буде залежати від новин і гучних заяв", – вважає начальник департаменту персональних банківських послуг Укрсиббанку Ігор Левченко.

Однією з таких новин може стати запуск криптовалюти Народного банку Китаю – цифрового юаня. Подія запланована на лютий, коли в столиці КНР пройдуть зимові Олімпійські ігри. Чи піде це на користь криптовалюті, невідомо.

Однією з причин динамічного зростання криптовалюти у 2020-2021 роках була підтримка економік розвинених країн урядами та центральними банками.

Частина грошових стимулів та надлишкової ліквідності фінансового ринку перетікала на крипторинок, стимулюючи попит на віртуальні монети, що спричиняло зростання цін на них.

Імовірно, із згортанням програм кількісного пом'якшення може відбутися зворотний процес, через що на ринку відбудеться корекція.