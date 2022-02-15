Банк нашей независимости, или 30 лет Ощадбанку: как изменилась финансовая жизнь украинцев

31 декабря 2021 года Ощадбанку исполнилось ровно 30 лет. Когда-то единственный банк страны по обслуживанию граждан до сих пор сохраняет значительные позиции на украинском банковском рынке: в начале 2022-го Ощадбанк лидирует по количеству отделений и занимает второе место по объемам активов среди всех банков Украины.

Созданный на базе Сбербанка СССР, сегодня Ощадбанк является современным украинским банком, в котором обслуживается около 7 миллионов клиентов. С 2012 года он предлагает мобильный банкинг, который сейчас является вторым по популярности среди всех аналогичных приложений в стране — им пользуются 5,9 миллиона украинцев.

После успешного ребрендинга в 2015–2016 годах банк открыл 672 современных отделения нового формата, 25 инклюзивных отделений для людей с инвалидностью, премиум-центр и 67 премиум-зон.

В общей сложности сеть отделений Ощадбанка насчитывает около 1600 учреждений. В непосредственной близости к линии разграничения на востоке Украины работают пять мобильных подразделений, в том числе два на базе бронированных автомобилей КрАЗ.

Ощад — единственный банк, обеспечивающий обслуживание клиентов во многих населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.

К 30-летию ведущего украинского банка компания Gradus Research провела исследование* по восприятию Ощадбанка, главным поведенческим изменениям украинцев в вопросах финансов и уровню их благосостояния.

Рассказываем, как изменились украинцы вместе с Ощадбанком за последние 30 лет, и как государственный банк воспринимают сегодня.

Изменения у украинцев от СССР до нынешнего времени

Согласно результатам исследования, большинство опрошенных украинцев — 64% — демонстрируют высокий уровень патриотизма и заявляют о позитивном отношении к Украине.

Респонденты считают главными положительными качествами Украины ее людей, климат и природу, кухню, природные ресурсы, демократию, менталитет и ценности.

Большая часть опрошенных — 74%, — кто голосовал за независимость Украины с мечтами о счастливом будущем, заявили, что эти мечты не сбылись.

Несмотря на такой результат, респонденты оценивают жизнь при независимости как гораздо лучшую, чем во времена СССР. В частности, украинцы чувствуют себя свободнее в своих высказываниях, передвижении и выборе.

Среди крупнейших просчетов Украины времен независимости участники исследования назвали коррупцию, взяточничество и хищения, отказ от ядерного оружия, войну на востоке, ухудшение состояния экономики, потерю Крыма и Донбасса, сближение с Россией, становление олигархии, бедность и социальную незащищенность населения, а также повышение цен и коммунальных тарифов

К достижениям украинцы причислили безвизовый режим с ЕС, создание самостоятельной православной церкви, закон о языке и украинизации, ориентацию на западных партнеров и отделение от России, армию, спортивные достижения, демократию, свободу слова и строительство дорог.

Почти четверть респондентов ответили, что видят у Украины хорошее будущее, которое будет однозначно лучше, чем сейчас.

Финансовое состояние за 30 лет

Улучшение финансового положения за годы независимости заметили 24% респондентов, а около трети заявили, что материальное благополучие их семей ухудшилось.

По мнению подавляющего большинства участников исследования, независимость Украины не способствовала повышению материального благополучия людей. Однако респонденты считают, что средний класс составляет более 30% населения страны.

Опрошенные низко оценивают уровень финансовой грамотности сограждан и среди причин выделяют низкий уровень доходов, которых не хватает на должное образование.

Несмотря на ответы об ухудшении материального состояния, абсолютное большинство респондентов заявило, что в современной Украине намного лучше ситуация с ассортиментом бытовой техники, путешествиями за границу, свободой самовыражения, приобретением автомобилей и недвижимости, а также ассортиментом продуктов питания, чем это было в СССР.

Комфортной заработной платой опрошенные в среднем назвали 44 261 грн в месяц.

Однако в населенных пунктах с большим количеством людей этот показатель был заметно выше: в городах с населением более миллиона людей комфортной зарплатой в среднем назвали 55 610 грн в месяц, а в городах на 50–100 тыс. человек — 34 591 грн в месяц.

"Полученные данные свидетельствуют о том, что украинцы чувствуют улучшение материального положения, но не признаются в этом, если речь идет о прямом сравнении благосостояния в денежном эквиваленте", — пишут авторы исследования.

Результаты сравнения чаяний украинцев сегодня и 30 лет назад позволяют сделать выводы, что в конце 2021-го гораздо больше граждан нашей страны мечтает о собственном доме, новом автомобиле, путешествиях в другие страны, собственной квартире и земельном участке, чем в 1991-м.

В противоположность этому украинцы гораздо меньше мечтают о новой электронике и бытовой технике, а также о модной одежде.

Доверие к банкам и изменения Ощадбанка

Что касается доверия к финансовым инструментам и банкам, 26% респондентов выразили доверие государственным украинским банкам, в то время как украинским и иностранным частным банкам доверяют только 10% и 12% соответственно.

Среди причин доверия к госбанкам опрошенные выделили их надежность, собственный позитивный опыт и стабильность. 85% респондентов заявили, что знают о государственном банке Ощадбанк, 23% опрошенных пользуются им и 10% больше всего доверяют ему.

Пользователи чаще всего называли Ощадбанк социальным, родным, патриотичным, надежным, понятным и простым, порядочным и честным, что соответствует ожидаемому имиджу банка-лидера.

Более трети участников исследования также заявили, что заметили позитивные изменения в Ощадбанке за последние пять лет и отметили новое оформление отделений и создание мобильного приложения Ощад 24/7.

Удовлетворенность Ощадбанком выразили 66% респондентов, согласившихся с тезисом о том, что государственный банк может быть инновационным и быстро развиваться в соответствии с запросами времени.

Респонденты посоветовали Ощадбанку внедрять больше инноваций и новых технологий, улучшать обслуживание и отношение к клиентам, создавать более выгодные условия кредитования и депозитов, развивать интернет-банкинг, снижать тарифы и комиссии, увеличивать количество терминалов и банкоматов. Самыми большими проблемами банка опрошенные назвали тарифы и очереди.

Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов прокомментировал результаты исследований:

Ощадбанк меняется вместе с развитием украинского общества. Украинцы уже давно не воспринимают банки только как место, где можно положить деньги на книжку и оплатить коммунальные услуги. И Ощадбанк уже совсем не тот, каким был 30 лет назад. Наш банк предлагает набор банковских услуг, удовлетворяющий любые потребности требовательного клиента. Обновлены мобильный банкинг и сайт, чат-бот и новый голосовой помощник в колл-центре, возможность покупать ценные бумаги на зарубежных рынках — список передовых инноваций Ощадбанка, реализованных только в 2021 году, можно продолжать бесконечно. Мы общаемся с клиентами там, где им это удобно: недавно в рамках влиятельной международной премии Global Banking & Finance Awards 2021 Ощадбанк был признан лучшим банком Украины в социальных сетях. Результаты исследования показали, что у Ощада есть достижения, которыми можно гордиться. Надо признать, что и аспектов, которые следует усовершенствовать, у нас немало. Однако главное — банк сохранил доверие клиентов, стабильно работает и развивается в соответствии с требованиями времени. 30 лет успешной работы в независимой Украине позволяют нашему коллективу уверенно смотреть в будущее — все только начинается!

*В исследовании приняли участие 800 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в городах с населением от 50 тыс. жителей. Опрос проведен 28 декабря 2021 года.