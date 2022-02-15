Банк нашої незалежності, або 30 років Ощадбанку: як змінилося фінансове життя українців

31 грудня 2021 року Ощадбанку виповнилося 30 років.

Колись єдиний банк країни з обслуговування громадян досі зберігає вагомі позиції на українському банківському ринку: на початку 2022 року Ощадбанк лідирує за кількістю відділень і посідає друге місце за обсягами активів серед усіх банків України.

Ощадбанк створений на базі Сбєрбанку СРСР. Зараз це сучасний український банк, у якому обслуговуються близько 7 млн клієнтів. З 2012 року він пропонує мобільний банкінг. Застосунок установи другий за популярністю серед аналогічних додатків у країні, ним користуються 5,9 млн українців.

Після успішного ребрендингу у 2015-2016 роках банк відкрив 672 сучасні відділення нового формату, 25 інклюзивних відділень для людей з інвалідністю, преміум-центр та 67 преміум-зон.

Мережа відділень Ощадбанку нараховує близько 1 600 установ. У безпосередній близькості до лінії розмежування на сході України працюють пʼять мобільних підрозділів, у тому числі два – на базі броньованих автомобілів КрАЗ.

Ощадбанк – єдиний банк, що обслуговує клієнтів у багатьох населених пунктах Донецької та Луганської областей.

До 30-ї річниці провідного українського банку компанія Gradus Research провела дослідження* щодо сприйняття Ощадбанку, головних поведінкових змін українців у питаннях фінансів та рівня їх добробуту.

Розповідаємо, як змінилися українці разом з Ощадбанком за останні 30 років і як державний банк сприймають зараз.

Зміни в українців від СРСР до сьогодення

За результатами дослідження, більшість опитаних українців – 64% – демонструють високий рівень патріотизму і заявляють про позитивне ставлення до України.

Респонденти вважають головними позитивними якостями України її людей, клімат та природу, кухню, природні ресурси, демократію, менталітет та цінності.

Більшість опитаних – 74%, – хто голосував за незалежність України з мріями про щасливе майбутнє, заявили, що ці мрії не здійснилися.

Попри такий результат респонденти оцінюють життя за незалежності як набагато краще, ніж за часів СРСР. Зокрема, українці почуваються більш вільними у своїх висловлюваннях, пересуванні та виборі.

Серед найбільших прорахунків України за час незалежності учасники дослідження назвали корупцію, хабарництво та розкрадання, відмову від ядерної зброї, війну на сході, погіршення стану економіки, втрату Криму та Донбасу, зближення з Росією, становлення олігархії, бідність та соціальну незахищеність, підвищення цін та комунальних тарифів.

До здобутків українці віднесли безвізовий режим з ЄС, створення самостійної православної церкви, закон про мову та українізацію, орієнтацію на західних партнерів та відокремлення від Росії, армію, спортивні досягнення, демократію, свободу слова та будівництво доріг.

Майже чверть респондентів відповіли, що в України гарне майбутнє, яке буде однозначно кращим, ніж зараз.

Фінансовий стан за 30 років

Поліпшення фінансового стану за роки незалежності помітили 24% респондентів, а близько третини заявили, що матеріальний добробут їхніх родин погіршився.

На думку переважної більшості учасників дослідження, незалежність України не сприяла підвищенню матеріального добробуту людей. Однак респонденти вважають, що середній клас становить навіть більше 30% населення країни.

Опитані низько оцінюють рівень фінансової грамотності співгромадян. Серед причин – низький рівень доходів, який не дозволяє отримати належну освіту.

Попри відповіді про погіршення матеріального стану абсолютна більшість респондентів заявила, що в сучасній Україні набагато краща ситуація з асортиментом побутової техніки, подорожами за кордон, свободою самовираження, придбанням автомобілів та нерухомості, а також асортиментом продуктів харчування, ніж це було в СРСР.

Комфортною заробітною платою опитані в середньому назвали 44 261 грн на місяць.

Однак у населених пунктах з більшою кількістю людей цей показник був помітно вищим. У містах з населенням понад 1 млн комфортною зарплатою назвали 55 610 грн, у містах з населенням 50-100 тис – 34 591 грн.

"Отримані дані свідчать, що українці відчувають поліпшення матеріального становища, але не зізнаються в цьому, коли йдеться про пряме порівняння добробуту в грошовому еквіваленті", – пишуть автори дослідження.

Результати порівняння мрій українців зараз і 30 років тому свідчать, що в кінці 2021 року набагато більше громадян мріють про будинок, новий автомобіль, подорожі до інших країн, квартиру та земельну ділянку, ніж у 1991 році.

На противагу цьому українці значно менше мріють про нову електроніку, побутову техніку та модний одяг.

Довіра до банків та зміни Ощадбанку

У питанні довіри до фінансових інструментів та банків 26% респондентів висловили довіру до державних українських банків, тоді як українським та іноземним приватним банкам довіряють лише 10% та 12% відповідно.

Серед причин довіри до держбанків опитані виокремили їх надійність, власний позитивний досвід користування та стабільність. 85% респондентів заявили, що знають про державний банк Ощадбанк, 23% опитаних користуються ним та 10% найбільше довіряють йому.

Користувачі найчастіше називали Ощадбанк соціальним, рідним, патріотичним, надійним, зрозумілим і простим, порядним і чесним, що відповідає очікуваному іміджу банку-лідера.

Більше третини учасників дослідження заявили, що помітили позитивні зміни в Ощадбанку за останні п’ять років, відзначили нове оформлення відділень і створення мобільного додатка "Ощад 24/7".

Задоволеність Ощадбанком висловили 66% респондентів. Вони погодилися з тезою про те, що державний банк може бути інноваційним та швидко розвиватися відповідно до запитів часу.

Респонденти порадили Ощадбанку впроваджувати більше інновацій та нових технологій, покращувати обслуговування та ставлення до клієнтів, створювати вигідніші умови кредитування та депозитів, розвивати інтернет-банкінг, знижувати тарифи та комісії, збільшувати кількість терміналів та банкоматів.

Найбільшими проблемами банку опитані назвали тарифи та черги.

Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов прокоментував результати дослідження

"Ощадбанк змінюється разом з розвитком українського суспільства. Українці вже давно не сприймають банки лише як місце, де можна покласти гроші "на книжку" та оплатити комунальні послуги. І Ощадбанк уже зовсім не той, яким був 30 років тому. Наш банк пропонує набір банківських послуг, який задовольняє будь-які потреби вибагливого клієнта. Оновлені мобільний банкінг та сайт, чат-бот та новий голосовий помічник у колл-центрі, можливість купувати цінні папери на закордонних ринках – перелік інновацій Ощадбанку, реалізованих лише у 2021 році, можна продовжувати довго. Ми спілкуємося з клієнтами там, де їм зручно: недавно в рамках впливової міжнародної премії Global Banking & Finance Awards 2021 Ощадбанк був визнаний найкращим банком України в соціальних мережах. Результати дослідження показали, що Ощадбанк має досягнення, якими можна пишатися. Треба визнати, що й аспектів, які слід удосконалити, у нас чимало. Однак головне – банк зберіг довіру клієнтів, стабільно працює та розвивається відповідно до вимог часу. 30 років успішної роботи в незалежній Україні дозволяють нашому колективу впевнено дивитися в майбутнє – усе тільки починається!".

*У дослідженні взяли участь 800 респондентів віком 18-60 років, що проживають у містах з населенням понад 50 тис жителів. Опитування проведене 28 грудня 2021 року.