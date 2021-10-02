В "Нафтогазе" новое правление, "Укрзализныця" покупает электроэнергию "по блату": итоги недели для госпредприятий

Корпоративне управління

"Нафтогаз" без наглядової ради та з новим складом правління. Як повідомляє ЕП, Кабінет Міністрів 27 вересня звільнив трьох членів наглядової ради "Нафтогазу", після чого призначив чотирьох нових членів правління.

Спочатку, Кабмін звільнив трьох представників держави у наглядовій раді (Юлію Ковалів, Юлію Свириденко та Наталію Бойко), після чого у наглядовій раді не залишилося жодного члена, повідомило джерело ЕП у "Нафтогазі".

Після цього, Кабмін перебрав на себе повноваження наглядової ради і припинив повноваження двох членів правління - Сергія Перелому і Ярослава Теклюка.

[Звертаємо увагу, що це не означає, що Перелому та Теклюка було звільнено з "Нафтогазу" або з інших їхніх посад у Групі Нафтогаз. Перелома також є в.о. голови правління "Укртрансгазу", а Теклюк є директором з юридичних питань "Нафтогазу". – SOE Weekly.]

28 вересня, Кабмін призначив нових членів правління "Нафтогазу": Маврикія Калугіна (радника голови правління "Нафтогазу" з питань видобутку газу), Владислава Воловика (радника голови правління "Нафтогазу"), Олену Бойченко (директорку з управління персоналом та соціальної політики "Нафтогазу") та Романа Чумака (начальника казначейського департаменту "Нафтогазу").

Маврикій Калугін народився та виріс у США. Він має 25-річний досвід роботи у нафтогазовій галузі по всьому світу. До приходу в "Нафтогаз" Калугін працював в "Укрнафті" на посадах радника голови правління, заступника голови правління, виконавчого віце-президента з видобутку та переробки. Раніше він займав керівні посади в таких компаніях, як " Petrofac " , " Cairn India " , " BP " , " TNK-BP " , " Occidental Petroleum " , " ConocoPhillips " та " ARCO " . Калугін отримав освіту в університеті Айдахо (США).

Олена Бойченко має 16-річний досвід у сфері управління персоналом. Перед приходом до " Нафтогазу " обіймала посаду директора консалтингового напрямку Human Capital Advisory Services у компанії " Deloitte Ukraine " та консультувала міжнародні й українські компанії з різних галузей. До цього Бойченко була директором People Advisory Services в " Ernst & Young " в Україні.

Роман Чумак працює у "Нафтогазі" понад дев’ятнадцять років. Він відповідав за встановлення відносин між компаніями Групи " Нафтогаз " та банками й фінансовими установами, залучення коштів на внутрішньому та міжнародному фінансових ринках, короткострокове планування та балансування ліквідності Групи, операції з цінними паперами та інші казначейські операції Групи.

Владислав Воловик до призначення членом правління "Нафтогаз" очолював "Центр метрології та газорозподільних систем" (філія "Нафтогазу"), а також працював заступником директора "Газу України" (також дочірня компанія "Нафтогазу"). До цього Воловик займався адвокатською діяльністю у сферах цивільного, корпоративного, господарського та податкового права з 2001 року.

Ці призначення є по суті тимчасовими (три місяці). Відповідно до розпорядження Кабміну, цих членів правління призначено до прийняття новим складом наглядової ради "Нафтогазу" рішень щодо правління, "але не пізніше ніж 28 грудня 2021 р.".

Також 28 вересня, Кабмін дозволив голові правління "Нафтогазу" здійснювати призначення і звільнення працівників компанії без погодження з наглядовою радою.

"Укрзалізниця" шукає незалежних членів до наглядової ради. Цього тижня Номінаційний комітет оголосив конкурс з відбору на посади незалежних членів наглядової ради "Укрзалізниці".

Документи подаються до 29 жовтня 2021 р. Детальні вимоги та обов’язки доступні українською мовою на веб-сайті Міністерства економіки. [Англомовної версії оголошення поки немає. – SOE Weekly.]

Нещодавно ми повідомляли, що Кабмін не продовжив повноваження голови наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунера та інших членів наглядової ради – Сергія Лещенка, Андреаса Матьє та Олега Журавльова.

У своєму релізі Мінінфраструктури заявило, що Адомас Аудіцкас – єдиний член наглядової ради (представник держави), чиї повноваження та контракт залишаються чинними (до червня 2022 року).

Новий незалежний член у наглядовій раді "Ощадбанку". 22 вересня Кабінет Міністрів призначив Антона Пятигіна незалежним членом наглядової ради "Ощадбанку".

Пятигін також обіймає посаду члена наглядової ради Експортно-кредитного агентства (ЕКА) з червня поточного року.

Пятигін працює в українському представництві "McKinsey" з 2012 року. Згідно з інформацією на веб-сайті McKinsey, в компанії він відповідає за роботу з фінансовим сектором України та цифрову та комплексну аналітику у Центральній Європі.

[Зверніть увагу, що у 2017 році "Ощадбанк" найняв "McKinsey Ukraine" для надання управлінських і консультаційних послуг, за які "Ощадбанк" заплатив компанії 14,8 млн грн. Нам невідомо, чи мала "McKinsey" ділові стосунки з "Ощадбанком" або Міністерством фінансів як суб’єктом управління "Ощадбанку" після 2017 року. – SOE Weekly.]