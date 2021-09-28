Розпродаж в’язниць: Мін’юст передав іще три колонії Фонду держмайна

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Міністерство юстиції передало Фонду державного майна три нові об’єкти на приватизацію – це колишні колонії, аукціони на які очікуються восени.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.

Найдорожчим лотом є Ковельська колонія (м. Ковель, вул.Шевченка, 20). Її стартова ціна починається від 41,6 млн грн. Пропонується земельна ділянка у 4,86 га.

Також на продаж піде Івано-Франківська установа виконання покарань №12 у с. Тростянець Долинського району. Стартова ціна становить 7,9 млн грн за ділянку у понад 67 га.

Третім лотом є Миколаївська виправна колонія №50 у с. Держів на Львівщині. Стартова ціна становить 17,1 млн грн за площу в 15,5 га.

Малюська нагадав, що до продажу досі пропонуються Ірпінський виправний центр та Південна виправна колонія.

Нагадуємо:

Ірпінський виправний центр намагаються ще з лютого продати на аукціоні, але доки безуспішно. Наступний аукціон відбудеться 26 жовтня. Стартова ціна – 220 млн грн.

Схожа історія спіткала Південну виправну колонію (№51) в Одесі, яку продають із травня. Стартова ціна лоту – 112 млн грн, наступна дата аукціону призначена на 18 жовтня.

Економічна правда