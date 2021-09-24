УЗ систематично не виконує заявки шахтарів з транспортування вугілля

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Укрзалізниця не виконує заявок вугледобувних підприємств та збагачувальних фабрик із забезпечення напіввагонами, що важливо для проходження опалювального сезону цьогоріч.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики за підсумками наради щодо виконання завдань з видобутку та відвантаження вугільної продукції для проходження осінньо-зимового періоду.

Заступник міністра енергетики Олексій Кураков заявив, що наразі виникла складна ситуація з видобутком та постачанням вугілля на теплові електростанції.

Причина полягає у тому, що Укрзалізниця систематично не виконує заявки вугледобувних підприємств та збагачувальних фабрик із забезпечення напіввагонами.

"Розраховуємо, що ця проблема буде вирішена вже найближчим часом. Адже від цього залежить стабільне проходження опалювального сезону, який невдовзі розпочнеться", – наголосив Кураков.

Зазначається, що вуглевидобувні підприємства і компанії теплової генерації мають оновити планові показники постачання та накопичення вугілля з урахуванням ситуації.

Економічна правда