"Прозорро.Продажі" починають торги з оренди і продажу комунальних і держземель

unsplash

Прозорро.Продажі починають проведення торгів з оренди державної та комунальної землі сільгосппризначення та продажу і оренди земель не сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє прес-служба державної електронної торгової системи.

Зазначається, що уряд визначив Прозорро.Продажі адміністратором електронної торгової системи відповідно до ЗУ №1444 та Постанови №1013, яка набула чинності 28 вересня 2021 року.

У прес-службі додали, що функція Прозорро.Продажі - забезпечити безпечність торгів, неможливість втручання будь-кого в їхній перебіг та рівний доступ кожного учасника, який має на це визначене законодавством право, до участі в аукціоні.

А також - можливість будь-кому в режимі реального часу стежити за онлайн-аукціонами та їх результатами.

"Переможцем земельних торгів стає той учасник, який під час трираундового аукціону запропонував найвищу ціну", - пояснили там.

"Всі організатори земельних торгів державної чи комунальної форми власності можуть вже сьогодні звертатись до акредитованих в системі "Прозорро.Продажі" майданчиків для публікації перших земельних аукціонів.

Перелік таких майданчиків завжди доступний на сайті prozorro.sale. Приватні власники земель також можуть виставляти на аукціонах свої ділянки на продаж чи для оренди з власної ініціативи", - додали в Прозорро.Продажі.

"Ми вітаємо повноцінне відкриття ринку землі. Сама система Прозорро.Продажі технічно повністю готова до запуску земельних торгів.

Відсьогодні у державних та місцевих органів влади є всі законодавчі підстави для оголошення аукціонів з надання в оренду земель сільськогосподарського призначення та продажу інших (не с/г) земель", - заявив директор ДП "Прозорро.Продажі" Олексій Соболев.

Продаж земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності відповідно до Земельного кодексу заборонений. Такі ділянки можуть здаватися в оренду або бути приватизованими відповідно до закону.

Більше про ринок землі, ціни, угоди і лайфхаки читайте в рубриці ЕП "Земельний гід".

Економічна правда