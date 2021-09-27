За перше півріччя 2021-го "Украерорух" отримав 260 мільйонів збитків

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За перше півріччя 2021 року держпідприємство "Украерорух" відзвітувало про чисті збитки на суму 260,5 млн гривень - за аналогічний період минулого року чистий фінансовий збиток склав 881,8 млн грн.

Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану підприємства за другий квартал 2021 року, повідомляє Марлін.

У пояснювальній записці компанії за 2 квартал цього року йдеться про негативний вплив пандемії COVID-19 на кількість польотів.

"Загальна кількість обслуговуваних польотів на маршруті у звітному періоді становить 51 760 польотів, що нижче запланованого на 32% та вище показника відповідного періоду минулого року у 5 разів", - йдеться у документі.

При цьому, зменшення кількості польотів негативно вплинуло й на суму чистих доходів за другий квартал, які склали 648 млн грн млн грн замість запланованих 880 млн грн.

Станом на липень 2021 року держпідприємство має 1,2 млрд грн фінансових зобов’язань.

За підсумками 6 місяців 2021 року середня кількість працевлаштованих осіб на підприємстві становила 3839 осіб, що на 385 осіб менше за аналогічний період 2020 року.

Середньомісячна зарплата простого працівника складає 23 тис грн, адміністративно-управлінського персоналу - 28 тис грн, а керівника - 219 тис грн.

2020 рік Украерорух завершив із збитком в 1,5 млрд грн. Однією із причин збитку в компанії назвали дебіторську заборгованість на суму 1,3 млрд грн з боку приватної авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", кінцевим бенефіціаром якої є Ігор Коломойський.

Кілька років поспіль на держпідприємство не призначають керівника.

З жовтня 2019 року підприємством "Украерорухом" керує виконувач обов'язків директора Андрій Ярмак.

Держпідприємство "Украерорух" - підпорядковане Мінінфраструктури та здійснює обслуговування повітряного руху України.

Економічна правда