Уряд призначив нових членів правління Нафтогазу

фото Економічна правда

Кабінет Міністрів 27 вересня звільнив трьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз", після чого призначив чотирьох нових членів правління.

Про це ЕП повідомило джерело у НАКу.

Так, уряд спершу звільнив трьох членів наглядової ради Нафтогазу: Юлію Ковалів, Юлію Свириденко та Наталію Бойко.

Ковалів також написала про це у Facebook: "Повноваження всіх членів наглядової ради припинені, тож акціонер (Кабінет Міністрів) та нове керівництво будуть приймати всі важливі для компанії рішення".

Декілька тижнів тому стало відомо, що три незалежні члени Наглядової ради НАК "Нафтогаз" та два члени правління компанії залишають свої посади.

Таким чином уряд автоматично отримав повноваження наглядової ради як власник 100% Нафтогазу. Після того уряд звільнив двох членів правління: Ярослава Теклюка та Сергія Перелому (водночас він тимчасово очолює Укртрансгаз).

Кабмін також призначив нових членів правління Нафтогазу: Маврікія Калугіна (радник голови НАКу з питань видобутку), Владислава Воловика, Олену Бойченко (директорка з управління персоналом та соцполітики Нафтогазу) та Романа Чумака (керівник казначейства Нафтогазу).

Нагадуємо:

У квітні п'ять із шести членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Йшлося про Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Юлію Ковалів та Наталію Бойко.

Згодом членам наглядової ради "Нафтогазу" надійшла пропозиція від уряду залишитися ще на рік. Таким чином, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Достроково було припинено повноваження Роберта Бенша як представника держави. Натомість на цю посаду призначили заступницю голови Офісу президента Юлію Свириденко.

Прем'єр Денис Шмигаль 7 вересня повідомив, що надав доручення першому віце-прем'єру - міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня забезпечити оголошення конкурсу щодо відбору 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".

Читайте також: Співкерівник "Нафтогазу" Отто Ватерландер: Не хочу бути частиною цієї нелегальної гри

Переворот у "Нафтогазі": чи(м) кращий Вітренко за Коболєва?

Економічна правда