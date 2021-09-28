Україні потрібно збудувати 240 нових суден – Укроборонпром

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Державний концерн "Укроборонпром" презентував стратегію суднобудівної промисловості України на період до 2030 року.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Стратегія була розроблена Укроборонпромом спільно з Асоціацією суднобудівників України "Укрсудпром" і для її написання був проведений детальний аналіз стану військового та цивільного суднобудування в Україні.

Менеджер проєктів управління стратегії та розвитку ДК "Укроборонпром" Віктор Плахута, презентуючи стратегію, розповів, що станом на сьогодні у складі військово-морського флоту України налічується 18 суден. Відповідно до рішення РНБО щодо розвитку Військово-морських сил Збройних сил до 2031 року, в Україні планується будівництво патрульних та артилерійських катерів, ракетних катерів, корветів та фрегату.

У стратегії зазначається, що для виконання цього рішення необхідно здійснити низку кроків. Зокрема, визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за сферу суднобудування, забезпечити максимальну локалізацію виробництва у межах спільних проєктів з іноземними партнерами, оновити науково-технічну базу і забезпечити систему дешевого кредитування під довгострокові капіталомісткі та наукоємні проєкти з суднобудування для потреб ВМС ЗСУ.

Для розвитку цивільного флоту в Україні перш за все потрібно оновити парк суден. Загалом для вітчизняних потреб необхідно збудувати 240 нових суден.

В Укроборонпромі порахували, що обсяги вантажних перевезень внутрішніми водними шляхами України до 2030 можуть бути збільшені до 30 млн т на рік, що потенційно згенерує 7500 нових робочих місць та щороку додатково приноситиме 16 470 млн грн у бюджет.

Для досягення таких показників необхідно: ухвалити рішення РНБО щодо заходів з розвитку суднобудівної промисловості України, внести зміни до Митного та Податкового кодексів відповідно до цього рішення, ухвалити рішення РНБО про заборону використання суден, вироблених в РФ, та продовжити дію закону про держпідтримку суднобудівельної промисловості.

Задля підвищення конкурентоспроможності та залучення інвестицій у галузь в Укроборонпромі пропонують тимчасово звільнити від податкового та митного навантаження товари, вироблені за кордоном, які використовують для суднобудування. Тимчасово звільнити від сплати податків суднобудівельні підприємства, а також провести реструктуризацію боргів таких підприємств перед бюджетами та фондами.

В Укроборонпромі вважають, що підтримати суднобудівельну галузь можна шляхом спрямування частини чистого прибутку ДП "Адміністрація морських портів України" на виконання інвестиційної програми із закупівлі суден, залучення експортно-кредитного агентства для захисту українських експортерів, вирівнювання вартості вантажних перевезень залізничними та водними шляхами і запровадження прогресивного стимулюючого податку на експлуатацію суден віком понад 30 років.

"Ми разом з асоціацією "Укрсудпром" розробили проєкт стратегії розвитку судобнобудування, який вже надіслано на розгляд до апарату Ради національної безпеки та оборони і по якому проводимо сьогодні публічне обговорення. Ми очікуємо, що проєкт буде розглянутий на рівні РНБО, що дозволить підприємствам суднобудівної промисловості отримати підтримку з боку держави, яка створить необхідні умови для комплексного та системного стратегічного розвитку суднобудування в Україні взагалі", - заявив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв під час презентації стратегії.