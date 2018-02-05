Ощадбанк заплатив McKinsey 15 мільйонів гривень за консультації
Понеділок, 5 лютого 2018, 20:40
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Державний Ощадбанк найняв ТОВ "Маккінзі і Компанія Україна" (структура компанії McKinsey) для отримання управлінських і консультаційних послуг.
Про це повідомляє FinClub.
Відзначається, що договір між ними був укладений 14 листопада 2017 року, але оприлюднений в системі Prozorro лише 22 грудня.
За умовами контракту, компанія McKinsey повинна була надати банку управлінські та консультаційні послуги в термін до 8 грудня. Банк заплатив компанії за них 14,8 мільйона гривень.
Прес-служба Ощадбанку у відповідь на запит видання повідомила, що не коментуватиме закупівлю послуг McKinsey.
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Економічна правда