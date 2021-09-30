Енергоатом продав постачальнику УЗ великий обсяг електроенергії вдвічі дешевше ринку

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НАЕК "Енергоатом" провів спеціальний аукціон з продажу електроенергії, в якому переміг постачальник "Укрзалізниці" - компанія "Енерго збут транс".

Про це ЕП повідомив співрозмовник в компанії.

За його словами, на аукціоні компанія придбала обсяг в 450МВт за ціною 1 105 грн за МВт-год. Сумарна вартість реалізованої електроенергії становила 5,45 млрд грн. Аукціон відбувся 30 вересня.

Період поставки - 21 жовтня 2021 року - 22 грудня 2022 року. Відзначимо, що зазначена вартість майже вдвічі нижче ринкової.

Так, місячний індекс базового навантаження (розрахований накопичувальним підсумком показник середньозваженої ціни в торговельній зоні "ОЕС України" - ред.) на жовтень становить 2 076 грн за МВт-год.

При цьому на 1 жовтня ціновий індекс базового навантаження на ринку "на добу вперед" (ОЕС України - ред.) становить 1 911 грн за МВт-год, середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії - 2 372 грн за МВт-год (без ПДВ).

100% "Енерго збут транс" через "Збут енерджі лтд" належить "Укрзалізниці".

До цього УЗ закуповувала електроенергію через АТ "Філія Енергозбут", яке також належить залізниці.

Єдина істотна відмінність між цими компаніями, за словами співрозмовника, полягає в тому, що "Філія Енергозбут" зобов'язана весь викуплений обсяг ресурсу поставляти виключно для потреб УЗ.

У той же час компанія "Енерго збут транс" таких обмежень не має і може перепродувати викуплений за низькими цінами обсяг електроенергії на ринкових умовах.

На офіційному сайті "Енерго збут транс" зазначено, що її найбільшим клієнтом є "Укрзалізниця", але в той же час компанія поставляє електроенергію більш ніж 400 підприємствам по всій території України.

ЕП звернулася за коментарем до прес-служби "Укрзалізниці", але на момент публікації відповіді не отримала.

Співрозмовник ЕП в уряді називає рішення про продаж електроенергії на неринкових умовах політичним і пов'язує його з критичним фінансовим станом залізниці.

"До аукціону є питання у більшості учасників ринку. Сам "Енергоатом" не в захваті, оскільки таким чином він дотує залізницю, а інші компанії по суті не мали можливості прийняти участі в торгах", - додав він.

Нагадаємо:

11 серпня Кабінет міністрів призначив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна.

Відразу після призначення нового менеджера змінився і керівник компанії "Енерго збут транс": замість Валерія Ноздріна крісло директора зайняв Руслан Чайковський.

Економічна правда