Каким может быть курс гривни в 2021 году: прогнозы банкиров и экономистов

Как реагировала национальная валюта на кризисные события в мире и в Украине, и какие прогнозы по валютному курсу на следующий год дают банки, инвестиционные компании, МВФ и экономисты.(укр)

Попри економічну кризу у світі, для гривні 2020 рік виявився не таким катастрофічним, як очікували економісти та аналітики.

Курс долара від початку року зріс на 4 грн або на 17%, хоча у розпал коронакризи, весною 2020 року, гривні пророкували падіння до 29-30 грн за долар.

Більшість опитаних ЕП аналітиків дивляться на перспективи національної валюти у 2021 році зі стриманим оптимізмом. Однак не забувають нагадувати, що прогнози курсу валют – вельми невдячна справа і 2020 рік це підтверджує.

Як гривня пережила кризовий рік та чим нас може здивувати наступний рік?

Майже невразлива до кризи

У Національному банку не припиняють повторювати, що українська економіка виявилася дуже стійкою в умовах коронакризи. Чому?

По-перше, позиції українського експорту в 2020 році майже не постраждали: попит на зернові та метали був відносно стійким, через що експортні надходження були на сталому рівні. Водночас обсяги імпорту різко скоротилися, через падіння цін на енергоресурси та попиту на імпортні товари.

Гривню підтримували високі надходження від заробітчан (у серпні та вересні вони навіть були більшими ніж за аналогічні місяці 2019 року) та стрімке падіння витрат українців на поїздки за кордон. Як наслідок, платіжний баланс став профіцитним.

По-друге, стійкою та підготовленою до кризи виявилася банківська система. У 2020 році неплатоспроможними визнали 2 ("Аркада" та "Місто банк") з 75 українських банків. В обох випадках причиною цього була втрата банками великих об'єктів нерухомості, які знаходились в заставі за виданими кредитами.

Насправді, ударами по гривні здебільшого стали не економічні, а психологічні фактори.

Як і в усьому світі, в Україні підприємства, інвестори та звичайні громадяни весною не розуміли чого чекати в майбутньому. Пандемія змусила багатьох задуматися про перенесення заощаджень у перевірені часом активи – долари, євро та дорогоцінні метали.

Купували долари й українці, що створило ажіотаж на валютному ринку та різкий скачок курсу з 24,7 до 28,1 грн за долар. На його погашення лише за березень Національний банк витратив понад 2 млрд дол.

Другий психологічний удар по стійкості гривні був нансений на початку липня. Тоді про свою відставку оголосив колишній голова НБУ Яків Смолій. Тиск на курс національної валюти спричинила не стільки сама відставка Смолія, скільки її причина – "системний політичний тиск".

Як наслідок, у липні гривня, яка протягом квітня-червня зміцнилась до 26,7 грн за долар, втратила 4,5%. В кінці липня за один долар просили вже 27,9 грн.

Третій психологічний удар гривня відчула восени. Українська валюта поступово девальвувала через невизначеність у співпраці з МВФ – у вересні Україна мала отримати другий транш, однак фонд не поспішав навіть відправляти до Києва свою місію.

В таких умовах імпортери, очікуючи більш високого курсу долара, почали завчасно купувати іноземну валюту. Експортери в свою чергу не поспішали продавати валютну виручку.

Крім цього, поступово зростало споживання імпортних товарів, купівлю яких українці відкладали з часу запровадження локдауну.

Тренд на знецінення гривні тривав з початку вересня і аж до початку грудня. За цей період українська валюта поступово просіла з 27,4 до 28,6 грн за долар (на 4,4%).

Хороші новини "під ялинку"

З початку грудня гривня почала швидко відвойовувати позиції у долара. Опитані ЕП експерти припускають, що на це вплинула заява Міністерства фінансів про "погодження з МВФ бюджету на 2021 рік".

Сам фонд публічно про прогрес у перемовинах з Україною не заявляв аж до 18 грудня, коли офіційно повідомив про початок роботи своєї місії у дистанційному режимі.

Темп зростання курсу гривні посилився з надходженням першого траншу нової кредитної програми ЄС на 600 млн євро, успішним продажем євробондів Мінфіну на 600 млн дол, а також після рекордних надходжень від продажу урядом ОВДП.

Більше того, у грудні іноземні інвестори знову почали купувати облігації українського уряду. Обсяг ОВДП у власності нерезидентів виріс вперше з лютого 2020 року. Зростання за перші два тижні грудня становило одразу 8 млрд грн (до 83 млрд грн).

Перед цим майже весь 2020-й рік іноземці поступово виходили з ОВДП, які викуповувало Міністерство фінансів. Різко скинути українські активи їм завадила відсутність ліквідного вторинного ринку держоблігацій: продати ОВДП без суттєвих фінансових втрат в Україні дуже важко.

Інтерес іноземців до українського боргу повернувся на тлі світового тренду відновлення "голоду до ризиків". Іншими словами, інвестори по всьому світу все більше цікавляться активами країн, що розвиваються.

Наразі цьому сприяють масштабні програми економічних стимулів у США, Японії та ЄС, а також нульові (а інколи й від’ємні) відсоткові ставки за облігаціями розвинених країн. На тлі останніх, українські облігації внутрішньої державної позики під 12% річних виглядають дуже привабливими.

Який курс прогнозують на 2021 рік

Попри позитивні тенденції наприкінці 2020 року, далеко не всі погоджуються, що 2021 рік пройде для гривні під знаком зміцнення.

Зокрема уряд, який підвищенням ставок заманив нерезидентів назад в ОВДП, в законі "Про державний бюджет України на 2021 рік" встановив середній курс в наступному році на рівні 29,1 грн за долар.

Проте урядові прогнози майже ніколи не збігаються з реальністю.

Наприклад, під час ухвалення бюджету на 2020 рік (у листопаді 2019 року) у нього заклали курс долара у 27,5 грн, а по факту в січні-лютому долар коштував менше 25 грн.

В квітні уряд переглянув бюджет та прогноз щодо долара. Очікування зросли до 29,5 грн за долар, але реально американська валюта цього року жодного разу не піднімалась навіть до 29 грн.

Стриманими є прогнози опитаних урядом експертів, так званий консенсус-прогноз. В останньому такому прогнозі (за серпень 2020 року) на 2021 рік середній курс долара прогнозується на рівні 28,6 грн.

Більше оптимізму у міжнародних інституцій.

МВФ очікує, що курс гривні відносно долара наступного року становитиме 28,12 грн. Цей прогноз міститься в жовтневому огляді фонду. Раніше МВФ був налаштований набагато песимістичніше щодо української валюти: влітку фонд прогнозував на 2021 рік долар по 28,9 грн.

Позитивні сигнали, які українська економіка отримала наприкінці 2020 року змусили багатьох аналітиків переглянути свої прогнози на наступний рік, зокрема в частині курсу валют.

Наприклад, у Dragon Capital вважають, що тренд на зміцнення гривні, що розпочався у грудні, продовжиться.

"За нашим оновленим прогнозом, курс гривні буде близьким до 27,5 грн за долар до кінця 2020 року. Поступове укріплення гривні продовжиться в першому кварталі наступного року, але до кінця року курс повернеться до 28 грн за долар", – зазначила ЕП головна економістка компанії Олена Білан.

Зміцненню гривні допомагатиме сприятлива ситуація у зовнішній торгівлі України: ціни на сталь вже сягнули найвищого з 2011 року рівня. Суттєво зросли ціни й на інші товари українського експорту – пшеницю та кукурудзу.

Ці фактори, разом з відновленням інвестицій нерезидентів у державний борг України, впливатимуть на валютний ринок у наступні кілька місяців, переконана Олена Білан.

В групі ICU також очікують поступового зміцнення гривні на початку наступного року та послаблення вкінці.

"Вища активність експортерів та збільшення припливу зовнішнього капіталу сприятимуть помірному посиленню гривні у першому півріччі 2021 року. Подальший перехід до дефіциту поточного рахунку буде тиснути на курс у другому півріччі, і він повинен закінчити 2021 рік у діапазоні 27,5-28 грн за долар", – вважає голова департаменту з корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко.

Він також прогнозує, що у 2021 році відновляться іноземні інвестиції в економіку України, а золотовалютні резерви Нацбанку сягнуть 31 млрд дол.

Менш оптимістичні прогнози надають у Concorde Capital. У компанії очікують, що наступного року гривня просяде в середньому до 28,5 грн за долар, а сприятимуть цьому передусім психологічні фактори.

"Психологічні чинники значною мірою впливали на курсоутворення 2020 році (ковід-паніка, турбулентність на зовнішніх фінансових ринках, кадрові перестановки в НБУ, затримка із отриманням траншу МВФ). Водночас, сценарій зміниться, якщо в 2021 році відновиться потужний попит інвесторів-нерезидентів на гривневі ОВДП", – вважає генеральний директор Concorde Capital Ігор Мазепа.

Найбільшою загрозою для стабільності курсу гривні він вважає зміну валютної політики Нацбанку. У 2019 році, коли нерезиденти активно інвестували у внутрішній борг України, НБУ давав гривні сильно зміцнюватися. За нового голови НБУ у стрімке зміцнення гривні вірять не всі.

"Політика Національного банку буде важливим фактором впливу на курс гривні. Нове керівництво НБУ декларує прихильність до політики гнучкого валютного курсу і навряд чи повернеться до практики фіксації валютного курсу.

Проте ми очікуємо, що Нацбанк буде стримувати укріплення гривні активніше, ніж в 2019 році, не допускаючи коливань більше ніж на 10%", – вважає Олена Білан з Dragon Capital.

У самому ж Нацбанку продовжують наполягати, що дотримуються політики плаваючого валютного курсу та не мають ніяких курсових тарґетів.

Банки з іноземним капіталом, що працюють в Україні, також описують хвилеподібний прогноз курсу долара у 2021 році: поступове зміцнення гривні на початку року має перейти у послаблення наприкінці року.

"Сезонні чинники – збільшення агроекспорту, зменшення енергетичного імпорту –впливатимуть на незначне зміцнення гривні в середині року. Проте, у другій половині переважатиме незначний надлишковий попит, що повертатиме курс на шлях незначної девальвації.

Проте, позиція уряду щодо залучення спекулятивного іноземного капіталу через внутрішній борг може дещо змінити сезонні тенденції", – повідомив головний економіст "Креді Агріколь банку" Олександр Печерицин.

Фактор негативних курсових очікувань на ринку досі не вичерпаний, повідомили ЕП у "Піреус Банку". Там зазначають, що долар у 2021 році буде коливатися в межах 28-30 грн за долар.

У "Райффайзен Банку Аваль" очікують, що курс долара у 2021 році може впасти до 27 грн.

"Середньорічний курс долара буде близько 27,3 грн за долар. При цьому матиме місце певна незначна сезонність, і ми прогнозуємо, що середній курс у першому та четвертому кварталі становитиме 27,5 грн, а в другому та третьому кварталах – близько 27 грн", – повідомив головний менеджер з макроекономічного аналізу банку Сергій Колодій.

Позитивно оцінюють тренди на валютному ринку останніх тижнів і в "Аккордбанку".

"Наші очікування щодо курсу на сьогодні дещо змінилися у контексті повернення нерезидентів на ринок ОВДП. Це разом з рекордними цінами на залізну руду та чорні метали сформує додаткову пропозицію валюти", – каже голова департаменту ризик-менеджменту "Аккордбанку" Микола Войтків .

"З іншого боку, на початку року буде новий локдаун, а вакцина від ковіду навряд чи з'явиться в Україні до осені. Це буде дещо стримувати економічне зростання. Гривня має потенціал ревальвації і в цілому наступного року коливатиметься в діапазоні 27-28,5 грн за долар", – додає Войтків.

В "Альфа-банку" налаштовані більш песимістично.

"Є дві потужні групи чинників, які впливають в різні боки. Взагалі, ми бачимо підстави для більш-менш стабільного курсу наступного року і прогнозуємо середньорічний курс 28,6 грн за долар", - зазначив головний економіст "Альфа-банку" Олексій Блінов.

Не суттєво відрізняються й прогнози експертів.

У "CASE-Україна" очікують, у 2021 році долар в середньому коштуватиме близько 28 грн, а в Інституті економічних досліджень та політичних консультацій — 28,4-28,5 грн.

Середнє значення прогнозу курсу долара на 2021 рік від опитаних ЕП експертів та аналітиків складає 28,26 грн.

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