Долар падає і це ще не кінець: чому "зелений" дешевшає та як це вплине на курс

Американський долар втрачає свої позиції. З пікових значень досягнутих в березні 2020 року, він подешевшав відносно кошика шести основних світових валют на більш ніж 12%. Цьому, в першу чергу, сприяла масштабна програма підтримки економіки через карантин, яку запровадили у США.

Аналітики фінансової корпорації Citigroup прогнозують подальше знецінення американської валюти – протягом 2021 року падіння може скласти ще 20%. Якщо цей прогноз справдиться, то таке знецінення долара може стати найбільшим за останнє десятиліття.

Прогнози інших міжнародних банків також песимістичні – за різними оцінками наступного року "зелений" втратить ще як мінімум 4%. Додатково тиснути на долар будуть результати президентських виборів в США.

Чи варто вже зараз продавати долари та у якій валюті буде вигідніше зберігати свої заощадження українцям?

Чому похитнувся долар

Локдаун, запроваджений у більшості країн світу весною 2020 року був екстраординарною подією, яка вимагала не менш екстраординарної реакції для підтримки економіки. У США цією реакцією стала масштабна програма економічної підтримки обсягом у 2 трлн дол.

Профінансувати ці заходи допомогла Федеральна резервна система. Масштабні програми емісії долара спричинили його знецінення. Політика низьких ставок у США, яка найімовірніше продовжиться і наступного року, стимулюватиме інвесторів виходити з доларових активів, що ще більше вдарить по вартості американської валюти.

"З іншого боку, долар реагує на зменшення ризику у світовій економіці. І це впливає на його курс відносно інших валют набагато більше", – додає спеціаліст відділу продажу боргових цінних паперів компанії Dragon Capital Сергій Фурса.

Як падав долар в 2020 році

Джерело: tradingview.com

Під час кризових явищ інвестори масово продають високо ризикові активи та вкладаються у найменш ризикові, серед яких золото, долари та казначейські зобов’язання США. Це сприяє зміцненню американської валюти. За таких обставин втрачають позиції валюти інших країн.

Найбільше така тенденція впливає на країни, що розвиваються, зокрема на Україну. Після початку коронакризи та оголошення локдауну, обсяг облігацій українського уряду в руках іноземців знизився на 40%. За даними Національного банку на початок грудня вони володіють зобов'язаннями на суму 75 млрд грн, в той час як на початок березня ця сума складала 125 млрд грн.

Однак породжена коронавірусом економічна криза та невизначеність також мають свої часові рамки.

@Зараз ми бачимо, що йде певна позитивна тенденція. Є інформація про підтверджені вакцини. Ймовірно, невдовзі почнеться вакцинування, будуть відновлюватися економіки світу. Починається період відновлення апетиту до ризиків. Інвестори будуть масово виходити з "тихих гаваней" (золота чи долара, – ЕП), і будуть заходити у якісь більш ризикові, але більш прибуткові активи", – вважає виконавчий директор CASE-Україна Дмитро Боярчук.

На настрої інвесторів впливають також й результати виборів президента США. Демократ Джо Байден у Білому домі, ймовірно, вимагатиме запровадження нових програм економічної підтримки, що стимулюватимуть інвесторів вкладатися у ризикові активи та відповідно послаблюватимуть долар.

Нещодавно про падіння курсу "зеленого" повідомили аналітики Citigroup: "Чи може долар впасти на 20% протягом лише одного року? Ми думаємо, що може", – зазначив Financial Times стратег City Кельвін Це.

Якщо прогноз Citigroup збудеться, то таке знецінення американської валюти може стати найбільшим з початку 2000-х років. Тоді долар протягом кількох років подешевшав на 33%. Цей тренд обірвала світова фінансова криза 2008 року, яка "загнала" інвесторів назад до "тихої гавані".

Пророкують девальвацію долара й інші міжнародні банки. За розрахунками Goldman Sachs у наступні 12 місяців долар може подешевшати на 6%, а у Morgan Stanley очікують падіння американської валюти на 4%.

Однак падіння долара, яке з максимумів березня вже склало 12,6% (проти 6 світових валют: євро, японська єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона і швейцарський франк), досі не нівелювало зростання американської валюти у попередні роки. Наприклад, у 2014 році долар виріс на 13%, а у 2015 році – на 9%.

Чи відчують знецінення долара в Україні

З першого погляду здається, що падіння курсу долара відносно більшості валют світу – це позитивна новина для гривні. Однак більшість опитаних ЕП аналітиків переконані, що на поведінку пари "долар-гривня" більше впливатимуть внутрішні фактори, аніж глобальні.

"Курс долара в Україні більше залежить від внутрішніх факторів попиту та пропозиції на нашому ринку. А те, що популярність долара у світі може впасти на наш ринок менше впливає", – вважає аналітик Concorde Capital Євгенія Охтирко.

національний банк

Певний вплив здешевшання долара в Україні все ж буде. Він може проявитися, зокрема, у вартості державного боргу, більше 40% якого номінована саме в американській валюті (або спеціальних правах запозичення, де долар займає більше половини кошику валют), вважає керівник департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук.

"Послаблення долара стимулюватиме глобальних інвесторів шукати різноманітні альтернативи і, зокрема, українські цінні папери можуть отримати додатковий попит. Це сприятиме зміцненню гривні", – додає він.

Позитивно вплинути на гривню падіння долара може й через зовнішню торгівлю. "У нас основний торговельний партнер – це Європа. Коли євро буде більш сильним, то це, скоріш за все, матиме підтримку гривні в парі "гривня-долар". Тому це дійсно буде стримувати якусь потенційну девальвацію", – вважає Сергій Фурса.

Однак найбільше на вартість долара в Україні впливатимуть попит та пропозиція валюти на міжбанківському ринку, темпи відновлення імпорту товарів та послуг та співпраця з МВФ. Транші фонду, хоч і не впливають на курс прямо (адже ці кошти не потрапляють на міжбанківський ринок), але можуть мати психологічний вплив на ринок.

"Ми досить непогано проскочили всю кризу, бо наші основні товари експорту — метали, залізна руда, продукти харчування – на них попит залишався високий, водночас карантинні заходи вбили імпорт послуг. Для нас це був дуже вдалий період. Однак я не впевнений, що він повториться наступного року, тим більше, якщо будуть зняті карантинні обмеження", – вважає Дмитро Боярчук.

Найімовірніше, 2021 рік в Україні, як і в усьому світі, буде роком відновлення економіки. Це означає, що відновлюватиметься попит населення, в тому числі на імпортні товари та послуги. Зростатимуть ціни й на енергоресурси, які Україна переважно імпортує. Як наслідок, торговельний баланс знову стане негативним, що ще більше тиснутиме на гривню.

Додатковий фактор тиску на національну валюту – проблеми уряду з бюджетом, антикорупційною політикою та судами, якщо вони перенесуться на 2021 рік. У такому разі в Україні домінуватимуть негативні очікування щодо майбутнього гривні, які вже сьогодні є одними із визначальних факторів знецінення національної валюти.

"Якщо вантаж негативних очікувань зростає, то це може створити додатковий девальваційний тиск, як це відбулося протягом цього року", – вважає Євгенія Охтирко.

У Concorde Capital прогнозують, що наступного року гривня відносно долара знеціниться на 5%. Відбудеться це навіть незважаючи на тренди у поведінці американської валюти на світовому валютному ринку.

Чи можна й далі довіряти долару

Незважаючи на поведінку долара на світовому валютному ринку, аналітики не бачать ризиків тримати заощадження у "зелених".

"Тримати заощадження у доларах зовсім не ризиковано. Українцям треба зберігати диверсифікацію, тобто тримати частину заощаджень і в доларах, і в євро, і не намагатися грати на курсі валют", – вважає Сергій Фурса.

Притримуватися принципу диверсифікації та не зберігати всі заощадження в одній валюті рекомендують українцям й інші опитані ЕП аналітики. Такий принцип може уберегти ваші заощадження від можливих втрат внаслідок політичних чи економічних шоків.

Водночас, не варто забувати й про гривневі інструменти заощадження.

"Якщо покласти гроші на гривневий депозит у банку, який зараз має 9% річних, то він, мабуть, буде більш вигідним ніж просто зберігання грошей в тій чи іншій валюті. Однак багато чого залежить від горизонту заощаджень", — додає Євгенія Охтирко.

Переводити заощадження у євро, британський фунт чи японську єну з вільноконвертованого долара наразі може бути не лише недоцільно, але й збитково для пересічних українців.

"В ЄС, Японії, Великій Британії, Швейцарії вистачає власних проблем. Крім того, слід враховувати вищі транзакційні витрати вкладень у ці валюти, а також дуже низькі процентні ставки активів у цих валютах, а часто – і від’ємні. Тому для непрофесійних гравців на глобальних валютних ринках такі вкладення не мають особливого сенсу", – зазначає Сергій Ніколайчук.

Загалом до прогнозів щодо поведінки долара на світовому валютному ринку варто ставитися достатньо обережно та пам’ятати, що валютні прогнози справа дуже невдячна.

"Ми зараз бачимо, що послаблюється долар. Однак чи буде це довготривалий тренд — ніхто вам не скаже", – вважає Фурса.

Зрештою, ймовірність того, що тренд на послаблення долара у світі якось суттєво вплине на особисті фінанси українців, занадто мала, щоб задумуватися про купівлю інших валют.