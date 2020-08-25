НБУ визнав банк "Аркада" неплатоспроможним

Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення АТ АКБ "АРКАДА" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Рішення прийняте з метою захисту інтересів вкладників та кредиторів банку.

Повідомляється, що проблеми в банку з капіталом відбулися через втрату основного активу – будівлі головного офісу та земельної ділянки за адресою вул. Ольгинська, 3 у Києві. У 2019 році АТ АКБ "АРКАДА" надав зазначену нерухомість як заставу за кредитом, залученим пов’язаною з банком компанією-забудовником. На момент укладання кредитного договору оціночна вартість будівлі становила понад 620 млн грн (майже 27% від усіх активів банку).

Кредитор через несвоєчасне обслуговування боргу забудовником переоформив на себе право власності на цю будівлю. У зв’язку з цим АТ АКБ "АРКАДА" відобразив списання з балансу зазначеного об’єкта нерухомості. У результаті капітал банку впав нижче нормативного рівня та став від’ємний.

Національний банк, вивчивши матеріали про переоформлення права власності на об’єкт (договір застави, кредитний договір та додатки до нього), звернувся до Національної поліції України із заявою з приводу неправомірних дій посадових осіб банку та проханням зберегти зазначену нерухомість.

Національний банк зобов’язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, зважаючи на зменшення нормативів капіталу менше від мінімального встановленого рівня.

Понад 90% вкладників банку "Аркада" (більше 5 000 осіб) отримають вклади в повному обсязі. Розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн.

Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 285 млн грн.

У НБУ зазначають, що виведення банку "Аркада" з ринку не пов’язане із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика".

Нагляд за діяльністю забудовників поза межами компетенції Національного банку. Тому Національний банк неодноразово звертався до відповідних компетентних органів щодо проблемних питань, пов’язаних з будівельними роботами та їхньою затримкою.

Упродовж останніх років Національний банк надсилав звернення Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, Міністерству внутрішніх справ України, Київському міському голові, Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності.

У грудні 2019 року Національний банк за результатами перевірки проведення банком операцій довірчого управління надіслав повідомлення до Служби безпеки України про факти, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.

Національний банк вкотре висловлює своє занепокоєння станом ведення будівельних робіт та про необхідність законодавчого врегулювання проблеми наявних довгобудів, які споруджуються за рахунок коштів фінансування будівництва.

Довідково

Найбільшим акціонером банку (станом на 1 червня 2020 року) є Костянтин Паливода з опосередкованою часткою 74,80%.

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