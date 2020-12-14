НБУ визнав неплатоспроможним банк ексрегіонала Фурсіна

Правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ "Місто Банк" Івана Фурсіна до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

"Проблеми в банку з капіталом відбулися через втрату одного з основних активів – підприємства з переробки сої у Херсонській області. Балансова вартість об’єкту нерухомості становила понад 271 млн грн (майже 17% від усіх активів банку). У результаті втрати об’єкту капітал банку впав нижче нормативного рівня", - йдеться у повідомленні.

"Зважаючи на відсутність вжитих заходів для покращення стану банку та у зв’язку з тим, що діяльність АТ "Місто Банк" не відповідала вимогам банківського законодавства і нормативно-правовим актам НБУ, правління Нацбанку ухвалило рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Віднесення АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України. Частка фінустанови становить 0,1% від чистих активів платоспроможних банків", - додали в НБУ.

Зазначається, що 78% вкладників АТ "Місто Банк" (2 282 особи) отримають вклади у повному обсязі. Розмір їхніх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис грн.

Натомість клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх в межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 листопада 2020 року становить 307,8 млн грн (60% від загальної суми вкладів фізосіб).

Контролером АТ "Місто Банк" є Іван Фурсін. Йому сукупно (прямо та опосередковано) належить 97,18% акцій банку.

За даними руху "Чесно", у 2019 році Фурсін балотувався до Верховної Ради 9 скликання по 138 округу (Одеська область) як безпартійний самовисуванець.

Фурсін був нардепом 8 скликання (обрався як безпартійний самовисуванець по 138 округу), був членом депутатської групи "Воля народу".

У 2012 році Фурсін обраний народним депутатом від "Партії регіонів" за 138 округом як член партії. Із "Партії регіонів" вийшов 23 лютого 2014 року, за кілька днів вступив до депутатської групи "Суверенна Європейська Україна".

У 2006 році балотувався до Верховної Ради від "Народного блоку Литвина" номером 33 у списку як член "Народної партії".

У 2011-2012 роках був головою наглядової ради банку "Надра". З 2006 до 2012 року - голова правління ПАТ КБ "Місто Банк" та основний акціонер ЗАТ "Одеська кіностудія".

За даними руху "Чесно", Фурсін кнопкодавив та прогулював засідання ВР 8 скликання. Голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.

Економічна правда