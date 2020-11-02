Карантин майже не вплинув на перекази українських трудових мігрантів

Обсяги грошових переказів від трудових мігрантів до України за 9 місяців 2020 року зменшилися на 2,5% проти аналогічного періоду 2019 року.

Такі дані наводить Національний банк України.

Якщо у січні-вересні 2019 року заробітчани переказали до України 8,7 мільярда доларів, то за цей же період 2020 року обсяги переказів становили 8,48 мільярда доларів.

У серпні та вересні 2020 року обсяги переказів заробітчан були навіть більшими, ніж в аналогічні місяці минулого року: 1,03 та 1,1 мільярда доларів у 2020 році проти 1,02 та 1,04 мільярда доларів у 2019 році.

Ще на початку карантину у Національному банку прогнозували, що через коронавірус та карантин перекази заробітчан у 2020 році можуть скоротитися на 2-3 мільярди доларів. Схоже, що цей прогноз не справдиться, адже українські трудові мігранти встигли пристосуватися до роботи у нових умовах.

Наразі, для того, аби поїхати на роботу, наприклад, до Польщі, потрібно пройти 2 тижні обсервації. Через це більшість трудових мігрантів у 2020 році почали їздити за робочими візами терміном на 180 днів, а не в межах безвізового режиму (за біометричними паспортами - ред), як було раніше.

"Карантин негативно вплинув на доступність працевлаштування українців за кордоном. Сьогодні не можна просто взяти свій біометричний паспорт, купити страховий поліс та поїхати працювати. Нині потрібно мати запрошення на роботу та визначене місце для проходження обсервації. Інакше вас просто не випустять за кордон", — повідомила у коментарі "Економічній правді" представниця рекрутингової компанії "Перша віза" Руслана Бровчук.

Попри складнощі з доступом до роботи за кордоном, попит на українських працівників не зменшується. Більше того, у рекрутингових компаніях очікують, що у разі, якщо Польща не закриє кордонів через карантин, то до кінця 2020 року кількість людей, які їдуть на роботу за кордон, повернеться на докарантинний рівень.

Набагато сильніше карантин вплинув на витрати українців на закордонні подорожі. За даними НБУ, у січні-вересні 2020 року вони зменшилися у 2,2 рази — до 3,26 мільярда доларів. При цьому, більшість таких витрат (57%) наразі становлять не витрати українських туристів, а витрати трудових мігрантів на проживання за кордоном.

Ярослав Вінокуров, ЕП