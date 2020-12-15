Мінфін продав держоблігацій на 51 мільярд - це історичний рекорд
15 грудня Мінфін на ринку внутрішніх запозичень продав держоблігацій на суму 51,44 мільярда гривень, це - рекордні обсяги за всю історію.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
На аукціонах було запропоновано 9 випусків держоблігацій: 7 у національній валюті, 1 - у євро та 1 - доларовий.
Від продажу гривневих облігацій залучили 42,1 мільярд гривень. Строки та середньозважені ставки дохідності були наступними:
- 3 місяці за ставкою 10%;
- 6 місяців за ставкою 10,5%;
- 7 місяців за ставкою 10,75%;
- 1 рік за ставкою 11,56%;
- 1,5 роки за ставкою 11,7%;
- 3 роки за ставкою 11,98%;
- 5 років за ставкою 12,18%.
Від продажу річного доларового випуску залучили 266 мільйонів доларів за середньозваженою ставкою 3,8%.
Від продажу річного євро-випуску залучили 56,7 мільйона євро за ставкою 2,5%.
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Нагадаємо:
На аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 8 грудня Мінфін залучив до держбюджету 15,96 млрд грн.
Економічна правда
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