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Мінфін продав держоблігацій на 51 мільярд - це історичний рекорд

Вівторок, 15 грудня 2020, 18:01
 

15 грудня Мінфін на ринку внутрішніх запозичень продав держоблігацій на суму 51,44 мільярда гривень, це - рекордні обсяги за всю історію.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

На аукціонах було запропоновано 9 випусків держоблігацій: 7 у національній валюті, 1 - у євро та 1 - доларовий.

Від продажу гривневих облігацій залучили 42,1 мільярд гривень. Строки та середньозважені ставки дохідності були наступними:

  • 3 місяці за ставкою 10%;
  • 6 місяців за ставкою 10,5%;
  • 7 місяців за ставкою 10,75%;
  • 1 рік за ставкою 11,56%;
  • 1,5 роки за ставкою 11,7%;
  • 3 роки за ставкою 11,98%;
  • 5 років за ставкою 12,18%.

Від продажу річного доларового випуску залучили 266 мільйонів доларів за середньозваженою ставкою 3,8%.

Від продажу річного євро-випуску залучили 56,7 мільйона євро за ставкою 2,5%.

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Нагадаємо

На аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 8 грудня Мінфін залучив до держбюджету 15,96 млрд грн.

Економічна правда

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