Міжнародні резерви України у березні зменшились майже на 8% – НБУ

За попередніми даними, станом на 1 квітня 2020 року міжнародні резерви України становили 24,9 млрд доларів (у еквіваленті).

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Підкреслюється, що після зростання у січні-лютому у березні вони зменшились на 7,8% та повернулись до рівня, близького до показників початку року.

"Зменшення міжнародних резервів упродовж березня було зумовлене, насамперед, значними обсягами валютних інтервенцій Національного банку, спрямованими на згладжування надмірних курсових коливань через ажіотажний попит на валюту з боку бізнесу та населення", - пояснили в Нацбанку.

Зазначається, що чистий продаж валюти Національним банком у березні сягнув 2,1 млрд доларів.

"Наприкінці місяця ситуація на валютному ринку нормалізувалася, а Національний банк навіть повернувся до інтервенцій із купівлі валюти. Загалом НБУ продав 2,4 млрд доларів, а купив – 264 млн доларів", - додали в регуляторі.

Крім цього, на обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті спрямували 1,1 млрд доларів (в еквіваленті). З них 536,7 млн доларів сплатили за ОВДП, 409,3 млн доларів - за зобов'язаннями НБУ і Кабміну перед МВФ.

За рахунок розміщення облігацій внутрішньої держпозики у березні уряд залучив до бюджету 873,2 млн доларів та 276,9 млн євро.

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 3,7 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - зазначили в НБУ.

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Нагадаємо:

Станом на 1 березня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними Національного банку, становили 26,623 мільярда доларів США (в еквіваленті), у лютому вони зросли на 1,3% (або на 0,3 мільярда доларів).

Економічна правда