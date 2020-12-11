Україна дорозмістила євробонди-2033 на 600 мільйонів доларів під 6,2%

Україна 11 грудня розмістила додатковий випуск єврооблігацій на суму 600 млн доларів із дохідністю 6,2%, залучені кошти використають для фінансування загальних бюджетних призначень.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Україна здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на суму 600 мільйонів доларів США.

Цей додатковий випуск збільшив загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 7,253% та погашенням 15-го березня 2033 року, загальна непогашена сума яких становила 2 мільярди доларів США. Довипуск відбувся з дохідністю 6,20% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 108,914%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що BNP Paribas and Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами транзакції. Розрахунки за довипуском мають відбутися 18 грудня 2020 року.

"Ми раді оголосити про прайсинг чергового публічного випуску єврооблігацій в цьому році. Розрахункова дохідність у 6,20% – це найнижча дохідність за публічними єврооблігаціями в доларах США в історії України.

Підтримка міжнародних фінансових організацій та інвестиційного співтовариства – надзвичайно важлива для нас в цьому непростому році" - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Україна дорозміщує євробонди вартістю 500 мільйонів доларів зі строком погашення у 2033 році.

3 грудня прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна до кінця 2020 року може вийти на ринок зовнішніх запозичень, обсяги запозичень можуть становити близько 1 млрд доларів.

У липні Мінфін успішно розмістив облігації на 2 млрд доларів, дохідність нового випуску - 7,25% з погашенням у березні 2033 року.

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