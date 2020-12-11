Всі розділи
Укр / Рус

Україна дорозмістила євробонди-2033 на 600 мільйонів доларів під 6,2%

П'ятниця, 11 грудня 2020, 21:00
 

Україна 11 грудня розмістила додатковий випуск єврооблігацій на суму 600 млн доларів із дохідністю 6,2%, залучені кошти використають для фінансування загальних бюджетних призначень.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Україна здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на суму 600 мільйонів доларів США.

Цей додатковий випуск збільшив загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 7,253% та погашенням 15-го березня 2033 року, загальна непогашена сума яких становила 2 мільярди доларів США. Довипуск відбувся з дохідністю 6,20% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 108,914%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що BNP Paribas and Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами транзакції. Розрахунки за довипуском мають відбутися 18 грудня 2020 року.

"Ми раді оголосити про прайсинг чергового публічного випуску єврооблігацій в цьому році. Розрахункова дохідність у 6,20% – це найнижча дохідність за публічними єврооблігаціями в доларах США в історії України.

Підтримка міжнародних фінансових організацій та інвестиційного співтовариства – надзвичайно важлива для нас в цьому непростому році" - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Україна дорозміщує євробонди вартістю 500 мільйонів доларів зі строком погашення у 2033 році.

3 грудня прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна до кінця 2020 року може вийти на ринок зовнішніх запозичень, обсяги запозичень можуть становити близько 1 млрд доларів.

У липні Мінфін успішно розмістив облігації на 2 млрд доларів, дохідність нового випуску - 7,25% з погашенням у березні 2033 року.

Читайте також: "Піраміда" Шмигаля: уряд знайшов спосіб перекрити "дірку" в бюджеті

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Мінфін євробонди

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Марченко пояснив, чому відклали підвищення "мінімалки" до 6,5 тисяч 11 грудня 2020, 18:55
За якими ставками Мінфін залучав кошти до держбюджету у 2020 році 9 грудня 2020, 12:10
"Піраміда" Шмигаля: уряд знайшов спосіб перекрити "дірку" в бюджеті 9 грудня 2020, 09:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!