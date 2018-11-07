Автоматическая система фиксации нарушений ПДД. Как это может работать в Киеве

В декабре Киевсовет может дать старт созданию автоматической системы фото-видео фиксации нарушений.

Спецпроект "Автоматическая система фиксации нарушений (АСФН)" призван построить киевскую систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП).

Авторы проекта предлагают построить систему за счет привлечения частных инвестиций вместо бюджетных средств. Этот механизм уже работает в ряде развитых стран. Он вдохновил инициаторов нареализацию проекта в Украине, объясняет директор ТОВ "Безпечні дороги України" Денис Олексюк.

"Мы отработали множество разных вариантов вместе с Ириной Запатриной и специалистами Центра развития государственно-частного партнерства при поддержке правительства. Наш проект автоматической системы фиксации правонарушений занял почетное 54 место в топ-500 лучших инфраструктурных проектов мира по версии ЕК ООН", — сообщил Олексюк.

В работе над предложением сотрудники профильных подразделений КГГА тщательно изучили не только украинское законодательство, но и международный опыт. К процессу также привлекли международных экспертов с Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН).

"Первый проект ГЧП, который рассматривается городом, эксперты ЕЭК ООН отнесли к категории People First PPPs (ГЧП, направленное на человека). Использование таких моделей ГЧП считается приоритетным во всем мире, несмотря на необходимость достижения Целей устойчивого развития до 2030 года", — добавил первый заместитель главы КМДА Николай Поворозник.

В рамках последней международной конференции ЕЭК ООН в мае 2018 года его также включили в компендиум 500 лучших People First PPPs мира.

По его словам, внедрение АСФН на условиях механизма государственно-частного партнерства нацелено принести городу максимальную выгоду. Возмещение средств инвестора в создание объекта происходит после его ввода в эксплуатацию.

"Почему именно ГЧП? Потому что на проект из городского бюджета не будет потрачено ни копейки. Бизнес создаст систему за счет собственных или привлеченных им средств. Возмещение внесенных инвестиций будет осуществляться за счет поступлений от штрафов за нарушения только после начала работы системы", — объяснил Поворозник.

Более детально о том, как это будет работать.

Что такое АСФН и как эта система работает?

Устройства АСФН автоматически фиксируют превышение скорости и отправляют данные через защищенный канал связи в городской дата-центр МВД — Национальной полиции, где они проходят первичную обработку на предмет ошибки и качества фотографий.

Следом инспекторы Национальной полиции проводят валидацию (доказательство соответствия — ЭП) полученной информации о факте правонарушения, устанавливают личность нарушителя ПДД и накладывают штрафные санкции.

Система полностью защищена от вмешательства третьих лиц, а все файлы хранятся в городском дата-центре и дата-центре МВД — Национальной полиции. Полученные данные используются для формирования штрафных квитанций, которые затем отправляют владельцам транспортных средств. После получения квитанции гражданин может обжаловать решение инспектора в суде.

Если доказательств недостаточно?

Если данные не прошли валидацию (например, недостаточно доказательств совершенного правонарушения, нечеткая фиксация номера или его отсутствие, отсутствие иных обстоятельств нарушений ПДД), их отправляют в городской дата-центр на хранение. Данные не могут в дальнейшем использоваться для взыскания штрафа.

Возможность ошибки системы распознавания исключают еще во время тестирования перед промышленной эксплуатацией, в рамках которого фиксируют все ошибки и технические неисправности. Как показывает международный опыт, процент распознавания нарушений ПДД составляет 96-98%.

Кто гарантирует безопасность хранения данных?

Безопасность гарантирует комплекс мероприятий по защите информации как на программно-аппаратном уровне, так и на уровне каналов передачи данных, киберзащиты и информационной защиты, что подтверждается сертификатами соответствующих служб. Вносить изменения в систему фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме нельзя.

Комплексная система автоматической фиксации ПДД включает оборудование следующих производителей. Мобильные приборы фиксации нарушений на базе "видеокамера плюс лазерные технологии" — Vitronic (Германия). Приборы — на базе "камера плюс радар" (эффект Доплера) — Hikvision (Китай). Коммутационное оборудование — Cisco и HP. Облачная платформа со специализированным ПО — Hikvision и HP.

Все устройства должны соответствовать ДСТУ и техническому регламенту МВД, а также пройти поверку и получить метрологический сертификат. Помимо фиксации нарушений, полученные данные могут использоваться в строительстве интеллектуальной транспортной системы, контроле работы коммунальных службы, ведении оперативного поиска транспортных средств в розыске.

Как будут контролировать систему?

Согласно законодательству Украины, все приборы системы должны проходить поверку один раз в год. Процедура гарантирует объективность измерений приборов и отсутствие влияния третьих лиц на их работоспособность.

За работой системы можно наблюдать в онлайн-режиме. В случае несанкционированного и неправомерного доступа поступит оповещение в автоматическом режиме. На серверном оборудовании будут храниться все сообщения о попытках взлома.

Базы данных имеют ограниченный доступ, поэтому обмен информацией осуществляют уполномоченные сотрудники полиции. Частный партнер не имеет доступа к данным.

Что с государственно-частным партнёрством (ГЧП)? Без него же нельзя?

Для функционирования механизма на условиях ГЧП городу необходимо внести изменения в законодательство, чтобы обеспечить возможность поступления средств от штрафных санкций за нарушение ПДД на городских улицах и дорогах.

На рассмотрение Верховной Рады представлен законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс касательно поступления и направления административных штрафов за нарушение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (№9244 от 29.10.2018).

Документ предусматривает поступление 50% средств от штрафов за нарушение ПДД на улицах и дорогах городов, зафиксированных в автоматическом режиме, в специальный фонд государственного бюджета Украины.

Глава правления Украинского центра содействия развитию государственно-частного партнерства Ирина Запатрина указывает, что сейчас средства от штрафных санкций за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения зачисляются в доходы общего фонда государственного бюджета Украины.

Их целевое использование на мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, не предусмотрено, что противоречит международным стандартам.

Законопроект №9244 предлагает направить полученные средства на мероприятия, которые приводят к повышению безопасности дорожного движения в городе.

Например — на обустройство переходов в местах концентрации ДТП, создание информационных систем, проведения разъяснительной работы среди школьников.

"ГЧП является комплексным механизмом реализации инфраструктурных проектов, который рассматривается не только как механизм финансирования. Фактически это механизм сотрудничества между государством и частным инвестором в целях реализации конкретного проекта", — отметила начальник отдела ГЧП Министерства экономического развития и торговли Ирина Новикова.

Если рассматривать ГЧП с точки зрения финансового инструмента и сравнивать его со 100-процентным бюджетным финансированием, то сотрудничество выступает инструментом привлечения инвестиций. Строительство, модернизация и реконструкция объекта осуществляется за счет частного партнера, а не бюджета, добавила Новикова.

Направления использования средств определит город после возмещения инвестиций частного партнера в создание системы фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме. Они будут утверждаться городским советом при принятии городского бюджета.

"Стратегией повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года предусмотрено создание специального фонда по безопасности дорожного движения. В то же время, эта задача недостаточно конкретизирована. Пока в этом направлении ничего сделано не было", — сообщила Запатрина.

По ее мнению, целесообразно внести предусмотренные стратегией изменения в закон, чтобы обеспечить целевое направление средств.

Что может получить город?

В результате все города получат возможность обеспечить безопасность на дорогах, привлекая для решения этой задачи частный бизнес, отмечает Запатрина.

ГЧП дает городу также ряд других преимуществ. Среди них — создание инфраструктуры и модернизация существующей, привлечения частного капитала, улучшения качества предоставления услуг, передача части рисков частному сектору, более эффективное управление объектом, использование инновационных технологий, увеличение фискального пространства.

Заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук считает, что проекты ГЧП позволят привлечь инвестиции в Украину и сбалансировать интересы государственного и частного секторов.

По его словам, ко второму чтению готовится внесенный правительством проект закона "О концессиях" (№8125 от 15.03.2018). Он разработан Министерством экономического развития и торговли совместно с ЕБРР и международными консультантами. Документ был принят за основу в первом чтении 3 апреля 2018 года.

Основной целью проекта является баланс интересов всех заинтересованных сторон. Его принятия позволит запустить реализацию масштабных инфраструктурных проектов ГЧП.

Нужен ли инвестор?

Договор, заключенный в рамках ГЧП, является долгосрочным (5-50 лет) и не заканчивается после выполнения работ. Документ предусматривает качественные и количественные показатели, которые должен достичь частный партнер в рамках проекта ГЧП. В обратном случае государство может прекратить сотрудничество.

Решению о целесообразности реализации проекта на условиях ГЧП предшествует анализ эффективности осуществления ГЧП. В рамках этого анализа проводится Public Sector Comparator — сравнение реализации проекта с привлечением частного сектора и без его привлечения. Также проводится качественный и количественный анализ всех рисков.

Государственный сектор еще вначале понимает все плюсы и минусы реализации проекта на условиях ГЧП и может принять взвешенное решение.

По словам Титарчука, право собственности сохраняют за собой государство или территориальная община. В процессе исполнения договора ГЧП государственный партнер осуществляет постоянный контроль и мониторинг.

"ГЧП — не панацея от всех социально-экономических проблем государства, а механизм, который при правильном использовании может дать лучший результат как для государства, так и для частного партнера", — считает Титарчук.

"Бесспорно, это не единственный проект, который касается этого направления, однако он первый, который будет внедрен на условиях ГЧП", — подчеркнул Поворозник.

Города могут сами иницировать такие проекты?

Киев начал самостоятельно реализовать проекты в сфере фиксации нарушений ПДД из-за отсутствия действенной системы контроля безопасности дорожного движения на государственном уровне, отмечает Запатрина.

Более года назад Кабмин одобрил "Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года". Она предусматривает важные мероприятия, которые должны снизить смертность ДТП минимум на 30% к 2020 году.

До завершения действия этой стратегии осталось чуть больше года, но за это время не были решены институциональные вопросы, не запущенны проекты, предусматривающие введение действенной системы контроля на дорогах, заявила Запатрина.

В Украине органы местного самоуправления приобретают все больше полномочий и ответственности в решении вопросов, которые являются основой для обеспечения комфортного уровня жизни на территории соответствующих населенных пунктов.

"Ничего не мешает городам занимать более активную позицию в сфере внедрения современных систем контроля безопасности дорожного движения на своих улицах. А в условиях, когда в этой сфере почти ничего не делается на общегосударственном уровне, инициатива городов вполне естественна", — считает Запатрина.

"Для столицы создание системы фиксации нарушений в сфере дорожного движения в автоматическом режиме является одним из шагов по формированию безопасного и комфортного города для киевлян и гостей столицы", — заявил Поворозник.

Кому будуь принадлежать системы фиксаций нарушений?

В соответствии с украинским законодательством они могут находиться в любой форме собственности — государственной, коммунальной или частной.

Более того, законом даже не предусмотрена обязанность органов местного самоуправления согласовывать вопросы установления АСФП с соответствующим территориальным органом полиции или центральным органом управления полицией.

Кроме того, органы местного самоуправления должны предоставлять разрешения на установку оборудования таких систем на улицах городов и других населенных пунктов, согласовав место их расположения с подразделением Национальной полиции.

"Основная проблема заключается в отсутствии у местных властей постоянных источников покрытия затрат на создание таких систем", — сообщила Запатрина. Международный опыт показывает, что наиболее эффективный путь — финансирование через специальные фонды обеспечения безопасности дорожного движения.

Средства, полученные от применения штрафных санкций за нарушение ПДД, в том числе выявленные и зафиксированные с помощью автоматических систем, должны использоваться исключительно для целей повышения безопасности дорожного движения, а не в целом для наполнения государственного или местного бюджетов.

Органы местного самоуправления могут создать такие фонды в рамках специального фонда местного бюджета. Для этого у них достаточно полномочий. Однако без определения надежного источника пополнения таких фондов они не заработают, подчеркнула Запатрина.

Что необходимо сделать Киеву, чтобы запустить проект?

Проект согласован комиссиями Киевского горсовета (бюджетной комиссией, комиссией собственности и транспортной комиссией), и должен быть вынесен на голосование, сообщил Олексюк. В случае положительного голосования следующими этапами внедрения системы станут открытый конкурс, отбор инвестора и реализация проекта.

"В случае победы в конкурсе мы станем не только первыми инициаторами и разработчиками, но и первыми, кто построит такую систему в Украине", — добавил Олексюк. Глава КГГА уже подписал вывод о целесообразности введения ГЧП, поэтому в ближайшее время документ рассмотрят на заседании городского совета.

Сколько это будет стоить?

Стоимость реализации проекта в Киеве составляет 23,7 млн долл. Средства, привлеченные частным партнером по договору в рамках ГЧП, включают расходы на установку камер и аппаратно-программного комплекса. В частности, в Киеве установят 350 стационарных и 50 мобильных комплексов.

"В Киеве построят систему автоматической фиксации нарушений без использования и капли бюджетных гривень", — подчеркнул Олексюк.

Возмещение внесенных частным партнером инвестиций будет происходить за счет поступлений от штрафов за нарушения, которые зафиксирует созданная система после ее запуска. На возмещение инвестиций будет уходить меньше половины поступлений, поэтому реализация проекта является очень выгодной городу.

Могут ли внедрить АСФН другие города Украины?

Киев стал первым городом Украины, где рассматривают реализацию проекта по созданию системы фиксации нарушений в сфере обеспечения безопасности в автоматическом режиме и на условиях ГЧП. Другие города пока наблюдают за столицей.

Одесса и Львов намерены поддержать реализацию подобных проектов у себя, поэтому рассматривают предложения частного бизнеса.

При поддержке УЦСРППП