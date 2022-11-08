McDonald's открыл ресторан в Киеве на Лукьяновке: адрес

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's во вторник, 8 ноября, возобновила работу еще одного заведения в столице.

Об этом сообщает пресс-служба McDonald's в Facebook.

Ресторан находится по адресу г. Киев, ул. Юрия Ильенко, 3 возле станции метро "Лукьяновская".

Стоит отметить, что помещение заведения в результате российских ракетных обстрелов в марте получило повреждения.

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В Виннице в четверг, 3 ноября, снова открылись два ресторана McDonald's по просп. Юности, 43-я и на ул. Соборной, 51-а.

Во Львове 3 ноября открылся новый ресторан McDonald's, который должен открыться в начале года.