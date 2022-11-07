В Киеве начали действовать новые тарифы на парковку автомобилей

Коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" с понедельника, 7 ноября, установило новые тарифы на парковку в столице.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В администрации отметили, что тарифы рассчитаны коммунальным предприятием согласно действующему законодательству, прошли процедуру общественного обсуждения и утверждены распоряжением начальника Киевской городской военной администрации.

Стоимость парковки за 1 час на отведенных платных парковках "Киевтранспарксервиса" в зависимости от зоны парковки установлена ​​в размере:

І зона – 35 грн;

ІІ зона – 25 грн;

ІІІ зона – 5 грн.

Также владельцы автомобилей могут приобрести абонемент для парковки, который будет действовать с первого до последнего дня календарного месяца. Месячная стоимость также отличается в зависимости от парковочных зон:

І-ІІІ – 5733 грн;

І-ІІ – 5145 грн;

ІІ-ІІІ – 2940 грн;

ІІІ – 882 грн.

Дневной абонементный талон на легковой автомобиль с 08:00 до 22:00 в пределах парковочных зон обойдется в:

І-ІІІ – 390 грн;

І-ІІ – 350 грн;

ІІ-ІІІ – 250 грн;

ІІІ – 50 грн.

Услуга парковки на специально оборудованных перехватывающих площадках в зависимости от количества часов парковки будет стоить:

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до часа включительно – 5 грн.;

до 2 часов включительно – 10 грн;

до 12 часов включительно – 11 грн;

до 13 часов включительно – 16 грн;

до 14 часов включительно – 21 грн;

в сутки – 22 грн.

"Найти парковку и узнать стоимость парковки на ней можно в городском приложении "Киев Цифровой" в разделе "Почасовая парковка", – говорится в сообщении.

Возможность приобрести месячные парковочные абонементы на декабрь 2022 года появится в приложении на следующей неделе.