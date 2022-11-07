В Киеве начали действовать новые тарифы на парковку автомобилей
Коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" с понедельника, 7 ноября, установило новые тарифы на парковку в столице.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В администрации отметили, что тарифы рассчитаны коммунальным предприятием согласно действующему законодательству, прошли процедуру общественного обсуждения и утверждены распоряжением начальника Киевской городской военной администрации.
Стоимость парковки за 1 час на отведенных платных парковках "Киевтранспарксервиса" в зависимости от зоны парковки установлена в размере:
- І зона – 35 грн;
- ІІ зона – 25 грн;
- ІІІ зона – 5 грн.
Также владельцы автомобилей могут приобрести абонемент для парковки, который будет действовать с первого до последнего дня календарного месяца. Месячная стоимость также отличается в зависимости от парковочных зон:
- І-ІІІ – 5733 грн;
- І-ІІ – 5145 грн;
- ІІ-ІІІ – 2940 грн;
- ІІІ – 882 грн.
Дневной абонементный талон на легковой автомобиль с 08:00 до 22:00 в пределах парковочных зон обойдется в:
- І-ІІІ – 390 грн;
- І-ІІ – 350 грн;
- ІІ-ІІІ – 250 грн;
- ІІІ – 50 грн.
Услуга парковки на специально оборудованных перехватывающих площадках в зависимости от количества часов парковки будет стоить:
- до часа включительно – 5 грн.;
- до 2 часов включительно – 10 грн;
- до 12 часов включительно – 11 грн;
- до 13 часов включительно – 16 грн;
- до 14 часов включительно – 21 грн;
- в сутки – 22 грн.
"Найти парковку и узнать стоимость парковки на ней можно в городском приложении "Киев Цифровой" в разделе "Почасовая парковка", – говорится в сообщении.
Возможность приобрести месячные парковочные абонементы на декабрь 2022 года появится в приложении на следующей неделе.