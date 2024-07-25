Новости 25 июля: рейтинг Украины упал до преддефолтного, трети хватает денег только на еду

О кредитном рейтинге. Международное агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте до "C" с "CC" (с вероятного до неизбежного).

Об аресте главы киевского метро. Исполняющему обязанности начальника КП "Киевский метрополитен" избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

О финансах украинцев. Трети (32%) семей Украины денег хватает только на еду - покупать одежду сложно.

Об электроэнергии. Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю рассмотреть петицию о запрете повышения цен на электроэнергию в условиях войны.

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В пятницу 26 июля графики почасовых отключений света будут действовать с 05:00 до 24:00.

О монетарной политике. Правление Национального банка Украины решило сохранить учетную ставку на уровне 13%.

О загадке аварии на АЭС. Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что министр энергетики Герман Галущенко солгал, когда заявлял, что аварии на Южно-Украинской АЭС - российский фейк.

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В то же время Министерство энергетики Украины в очередной раз опровергло информацию об аварии на Южно-Украинской АЭС, назвав ее российской пропагандой.

О Кононове. По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в доход Украины ЧАО "Винницабытхим", которым владел олигарх из России Виктор Кононов.

О lifecell. Антимонопольный комитет 25 июля одобрил заявку на покупку французской DVL Telecom украинского оператора lifecell.

Об изменениях в налогах. Новый проект Закона об изменениях в налоги существенно дискриминировать добросовестных прозрачных налогоплательщиков, терпя налоговых "уклонистов" и увеличивая теневую экономику.

Эксклюзивы ЭП.

За неполные три года FPV-дроны прошли путь эволюции от статуса "свадебных" до основного средства поражения врага на поле боя. Куда дальше будет двигаться эта отрасль?

История о трех мошенниках в сфере криптовалют, из-за которых пользователи и инвесторы потеряли более 14 млрд долл.