У п'ятницю графіки відключення світла діятимуть майже усю добу
У п'ятницю 26 липня графіки погодинних відключень світла діятимуть з 05:00 до 24:00.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"За вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра застосовуватимуться з 05:00 і до кінця доби", - йдеться у повідомленні.
Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.Реклама:
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.
Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світлоРеклама:
Економічна правда.