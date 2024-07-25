У п'ятницю графіки відключення світла діятимуть майже усю добу

У п'ятницю 26 липня графіки погодинних відключень світла діятимуть з 05:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"За вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра застосовуватимуться з 05:00 і до кінця доби", - йдеться у повідомленні.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

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Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

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