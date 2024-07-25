Україна націоналізувала активи російського олігарха Кононова на 2 млрд - СБУ

За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі в дохід України ПрАТ "Вінницяпобутхім", яким володів олігарх з Росії Віктор Кононов.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

На цьому підприємстві виробляли косметичну продукцію та побутову хімію таких брендів як "Ушастый нянь", "Мистер чистер", "Sarma" і т.д.

В СБУ нагадали, що мова йде про передачу на користь держави 100% акцій компанії, а також усіх її банківських рахунків, промислових потужностей, транспорту та нерухомості.

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Загальна вартість націоналізованих активів провідного виробника побутової хімії в Україні становить понад 2 млрд грн.

Встановлено, що Кононов є гендиректором та одним з бенефіціарних власників підсанкційної компанії РФ "Невская косметика", якій належали активи вінницького підприємства.

За даними СБУ, російський мільярдер є публічним прихильником війни проти України та одним з ключових "донорів" бюджету країни-агресора.

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Як йдеться в повідомленні, щоб приховати від націоналізації продукцію вінницької філії, топменеджмент компанії Кононова намагався вивезти її з України як гуманітарні вантажі.

Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили оборудку і заблокували її у липні 2022 року.

Наразі триває розслідування. Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо:

У червні Мін'юст подав до Вищого антикорупційного суду позов з проханням стягнути в дохід держави 100% акцій приватного акціонерного товариства "Вінницяпобутхім", яке належить російській компанії "Невская косметика".

Економічна правда