АМКУ дозволив французькому мільярдеру купівлю lifecell

Антимонопольний комітет 25 липня схвалив заявку на покупку французькою DVL Telecom українського оператора lifecell.

Про це йдеться на сайті АМКУ.

25 липня АМКУ розглянув заявку з набуття контролю компанією DVL Telecom над ТОВ "Глобал Білгі", "Лайфселл" та "Укртауер". За результатами засідання Комітет дозволив придбання компаній.

DVL Telecom – це "дочка" французької інвесткомпанії NJJ Capital, що належить мільярдеру Ксавʼє Ньєлю.

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Нагадаємо:

У жовтні 2023 року Шевченківський районний суд Києва арештував активи підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана. Серед них – мобільний оператор lifecell.

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Згідно з матеріалами справи, компанія LetterОne Михайла Фрідмана, Петра Авена й Андрія Косогова володіє 19,8% Turkcell через IMTIS Holdings S.A.R.L.

Водночас вже за кілька днів суд уточнив рішення про арешт акцій мобільних операторів Київстар і lifecell, який тепер стосується лише часток, що контролюються російськими олігархами. Тобто, йдеться лише про 19,8%, а не про весь статутний капітал.

У березні 2024 року Антимонопольний комітет виявив підстави для заборони на придбання DVL Telecom, що входить до французької групи NJJ, контролю над групою "Лайфселл".

Згодом повідомлялося, що угода з продажу lifecell, ймовірно, буде закрита до вересня 2024 року. Продаж відбудеться лише тоді, коли держава стягне у свою користь пакет акцій компанії, що опосередковано належить підсанкційному російському олігарху Михайлу Фрідману та його партнерам.

У квітні lifecell оскаржив рішення суду щодо заморожування частки Фрідмана (19% акцій) у компанії.

Київський апеляційний суд 16 квітня не скасував арешт 100% корпоративних прав оператора веж UkrTower, який належить турецькому телеком-холдингу Turkcell. Через два дні відбулось друге засідання, на якому арешт таки зняли.

Угода з купівлі французьким мільярдером Ксавʼє Ньєлем провайдера фіксованого інтернету "Датагруп-Volia" і оператора lifecell принесе в країну 1,5 млрд доларів інвестицій.

Економічна правда.